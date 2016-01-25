همکاری حوزه هنری و سینماشهر برای بازسازی سینماها در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترکی که میان محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده مدیر عامل سازمان سینمایی سوره و قائم مقام حوزه هنری و مجید مسچی مدیر عامل موسسه سینماشهر برگزار شد چشم انداز همکاری‌های مشترک حوزه هنری و موسسه سینماشهر برای بازسازی چند سالن تازه در سال ۹۵ ترسیم شد.

در این جلسه توافق شد، موسسه سینما شهر با حوزه هنری در بازسازی سینماهای این نهاد در تبریز، اصفهان، ساری و... همکاری کند. پیش از این با همکاری این دو نهاد سینما آفریقای مشهد بازسازی شده است.

همچنین با نزدیک شدن به آغاز دهه فجر، سینما آفریقای مشهد چهارشنبه ۷ بهمن ماه طی یک مراسم با حضور مدیران حوزه هنری، مدیر عامل سینما شهر و مسئولان فرهنگی شهر مشهد افتتاح می‌شود. این سینمای شهر مشهد که از سینماهای حوزه هنری است، ظرف دو ماه اخیر به همت حوزه هنری و موسسه سینما شهر بازسازی شد و با آغاز دهه فجر شروع به کار می‌کند.

در آیین افتتاح این سینما فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» روی پرده خواهد رفت.