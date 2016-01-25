۲۹ حریق در قم خاموش شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۶۹ عملیات آتش نشانی طی ۹۶ ساعت گذشته در قم انجام شد که شامل ۲۹ حریق، ۲۷ ایمن سازی و ۱۳ عملیات نجات می‌شود.

وی گفت: حریق‌های بوقوع پیوسته شامل پنج حریق منزل، ۲ حریق مغازه، پنج حریق خودرو، سه حریق درخت، ۱۱ حریق ضایعات، حریق کارخانه کفش، حریق پیکنیک و حریق بانک می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: ایمن سازی‌های انجام شده نیز شامل ۱۵ مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، سه مورد نشت سوخت خودرو، ۲ مورد قطع آژیر، ۲ مورد رهاسازی گربه، قطع شیر آب، ۲ مورد بریدن قفل فرمان، نشت گاز منزل و صید خفاش است.

وی بیان کرد: نجات‌های انجام گرفته نیز شامل ۹ مورد محبوس شدن داخل منزل، واژگونی خودرو و محبوس شدن راننده، انگشتربری، گیر کردن یک شهروند در قله کوه دوبرادران و نجات سه شهروند از مرگ خاموش می‌شود.

جعفری گفت: با درخواست عوامل اورژانس در خصوص گاز گرفتگی سه شهروند، بلافاصله عوامل آتش نشانی به محل حادثه اعزام شده و ضمن رعایت نکات ایمنی اقدام به بازگشایی درب کرده و سه شهروند شامل یک زن و شوهر و یک کودک چهار ساله را نجات و تحویل پرسنل اورژانس دادند.

وی ادامه داد: یک شهروند در بالای قله کوه دوبرادران به علت عدم آشنایی با قوانین کوه نوردی گیر کرد که بلافاصله بعد از درخواست از آتش نشانی، تیم امداد کوهستان آتش نشانی به محل اعزام و فرد را به پایی منتقل کردند.