مطبوعات فارس ترتیب انتشار را در زمان انتخابات رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، صابر سهرابی خواستار رعایت قانون ترتیب انتشار هر نشریه شد و تاکید کرد: هریک از نشریات فقط بر اساس مجوز صادر شده می توانند در زمان مشخص انتشار داشته باشند و هیچ نشریه ای اعم از هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه و غیره حق ندارد به صورت روزانه یا بیش از قانون نشر خود، مبادرت به انتشار کند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کشور در آستانه انتخابات قرار دارد تصریح کرد: لازم است رسانه های جدید و قدیم چهارچوب های قانونی را رعات کرده، زیرا در این زمان به فضای پرنشاط اما اخلاقی و سالم نیازمندیم.

وی از کلیه مدیر مسئولان نشریات مکتوب و برخط خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات در زمان تبلیغات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی اخلاق رسانه ای را مد نظر قرار دهند و یادآور شد: از یک ماه گذشته تا پایان انتخابات تیمی خبره از کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، تمامی موارد تخلف نشریات، پایگاه های خبری و خبرگزاری ها را به طور روزانه بررسی و تذکر لازم را به آنها می دهند.

سهرابی خواستار رعایت قانون ترتیب انتشار هر نشریه شد و گوشزد کرد: هریک از نشریه ها فقط بر اساس مجوز صادر شده می توانند در زمان مشخص انتشار داشته باشند و هیچ نشریه ای اعم از هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه و غیره حق ندارد به صورت روزانه یا بیش از قانون نشر خود، مبادرت به انتشار کند.

معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد فارس افزود: چنانچه هفته نامه یا دوهفته نامه ها و ماهنامه ها به این کار مبادرت ورزند و در زمان تبلیغات انتخاباتی این گونه عمل کنند باید بدانند که حق چاپ به صورت روزانه خلاف مقررات است که در صورت مشاهده تخلف با چاپخانه متخلف و نشریه برخورد قانونی انجام خواهد گرفت و مراتب بلافاصله رسیدگی می شود.