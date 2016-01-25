جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۳۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۵ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۳۲۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۴۸ تومان، هر یورو را ۳۹۷۷ تومان، هر پوند را ۵۲۲۵ تومان، لیر ترکیه ۱۲۴۵ تومان و درهم امارات را ۱۰۰۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)