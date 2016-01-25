۵۸ نهالستان آذربایجان غربی مجوز فعالیت دریافت کردند

عزیز امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس بازدید کمیته فنی نهال استان از ۱۲۰ نهالستان موجود تعداد ۵۸ نهالستان مورد تأیید قرار گرفته و مجوز لازم برای آن‌ها صادر شد افزود: در این نهالستان‌ها بیش از شش میلیون اصله نهال مورد تأیید و مجوزدار تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه نهال‌های تولیدی در این استان شامل انواع نهال بذری و نهال رویشی و همچنین انواع پایه رویشی از مراکز کشت بافتی است ادامه داد: در این راستا علاوه بر تأمین نیاز استان، اکثر نهال‌های تولیدی به سایر استان‌های کشور و کشورهای همسایه از جمله عراق، جمهوری آذربایجان و افغانستان صادر می‌شود.

امانی اضافه کرد: از نهال‌های بذری که در این استان تولید می‌شوند می‌توان از دانه دارها سیب، گلابی، وبه و از هسته دارها هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس و آلبالو را نام برد که علاوه بر این نهال‌ها انواع نهال انگور و گردوی پیوندی نیز در این استان تولید می‌شود.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ارقام نهال تولیدی سیب را شامل گلدن دلیشز، رد دلیشز، گرانی اسمیت، رداستارکینگ، دلباراستیوال گفت: همچنین ارقام گلابی درگزی، شاه میوه، کروزوسردشت، بیروتی، ارقام به، به اصفهان، ارقام هلوو شلیل، آلبرتا، انجیری، زعفرانی، مغان و... ارقام گیلاس، تکدانه مشهد، صورتی ارومیه، زرد داشکده و... ارقام آلبالو، مجاری، گوشواره ای و... ارقام انگور، سفید بیدانه، قرمز بیدانه، حسینی، قزلازوم، سیاه سردشت و... ارقام گردو، ژنوتیپهای برتر استان، چندلر، فرانکت، است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد شش فقره نهالستان در تولید نهال رویشی فعالیت دارند عنوان کرد: در حال حاضر می‌توان انواع نهال رویشی مذکور در استان را تولید و به بازار عرضه کرد.

امانی یاد آور شد: کمیته فنی نهال استان از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۱ جلسه مشترک فنی برگزار کرده که سه جلسه آن با دعوت از نهالکاران پیشرو در سطح استان و مراکز کشت بافتی بوده که نامبردگان در زمینه تولید پایه توسط مراکز کشت بافتی و پیوند آن توسط نهالکاران به توافق رسیدند.