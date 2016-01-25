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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

در دهه فجر اتفاق می افتد؛

افتتاح ۲۰ پروژه آموزشی/ محرومترین مناطق تهران از لحاظ فضای آموزشی

افتتاح ۲۰ پروژه آموزشی/ محرومترین مناطق تهران از لحاظ فضای آموزشی

مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به محرومترین مناطق از لحاظ فضای آموزشی در استان تهران گفت: دهه فجر۲۰پروژه آموزشی در استان تهران افتتاح می شود.

داریوش ورناصری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بودجه نوسازی استان تهران در بودجه سال ۹۵ گفت: سهم سازمان نوسازی در بودجه سال ۹۵ خیلی تغییر نکرده است.

وی افزود: بودجه نوسازی کاهش نیافته است اما نسبت به سال گذشته افزایش بودجه کمی را داشته ایم.

مدیرکل نوسازی شهر تهران گفت: سقف اعتبارات ما در سطح ملی در سال ۹۴ اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی بوده است و در استانی نیز ۶۰ میلیارد تومان بود و به همین مقدار خیرین کمک کرده اند که اگر مجددا همین اعتبارات را به ما بدهند بسیاری از مشکلات ما حل می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران تاکید کرد: برخی از مناطق شهر تهران به دلیل فرسودگی و انبوه سازی اعتبارات همانند منطقه ۱۷،۱۹،۲۲،۱۲،۱۵،۱۳،۱۸ پرند و پردیس اعتبار بیشتر نیاز دارند.

وی بیان کرد: منطقه ۲۲ نیاز به ساخت ۱۲۵ مدرسه طی چند سال آینده دارد که ما در سال جاری تنها توانستیم ۲ مدرسه بسازیم در حالی که باید سالانه حداقل ۲۰ مدرسه در این منطقه ساخته شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران بیان کرد: با اعتبارات سال جاری ۱۲۰ پروژه آموزشی تحویل آموزش و پرورش دادیم که ۲۰ پروژه نیز در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 3033325

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