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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

پیش‌بینی بارش باران و برف در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان

پیش‌بینی بارش باران و برف در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان

اصفهان - رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: امروز بارش باران و برف در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحليل نقشه‌های هواشناسی بيانگر عبور تدريجی سامانه ناپايدار از استان اصفهان است.

وی اعلام کرد: بر اين اساس امروز در اكثر مناطق استان افزايش ابر و در مناطق غرب و جنوب بارش پراكنده باران و برف گاهی وزش باد نسبتاً شديد پيش بينی می شود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوای اصفهان بین سه تا پنج درجه کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان، قسمتی ابری، گاهی افزايش ابر و وزش باد نسبتاً شديد همراه است، ادامه داد: هوای استان اصفهان فردا، قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی و  در بعدازظهر با وزش باد همراه است.

خدابخش با اشاره به اینکه هوای اصفهان از امروز تا روز چهارشنبه در خمينی شهر، فلاورجان، نجف‌آباد، تيران، دهق و علويجه قسمتی ابری، گاهی با افزايش ابر و وزش باد نسبتاً شديد همراه است، اعلام کرد: امروز هوای داران، فريدونشهر، چادگان، خوانسار، ميمه، گلپايگان، بويين‌مياندشت و سمیرم نيمه ابری و مه آلود گاهی با افزايش ابر، بارش پراكنده باران و برف، در بعد ازظهر با وزش باد نسبتا شديد همراه است.

کد مطلب 3033330

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