۲۶ درصد اقتصاد کردستان مبتنی برکشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی‌‌زاده ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: ارتقای بهره وری، اشاعه فرهنگ بهینه مصرف و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی از جمله موارد است که باید در برنامه ها و سیاست های اقتصادی مقاومتی مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد اقتصاد استان مبتنی برکشاورزی است، عنوان کرد: ۲۷.۷ درصد اشتغال استان هم مربوط به بخش کشاورزی است.

وی اظهارداشت: حال باید مشخص کنیم انتظار ما از بخش کشاورزی حل مشکل اشتغال یا افزایش ثروت در استان است، و آیا این دو باهم قابل جمع هستند؟.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ادامه داد: بهره‌برداران کردستان در حوزه کشاورزی دو برابر میانگین کشوری زمین در اختیاردارند آیا با توجه به این مهم آیا در ارتباط با راندمان هم استان پیشرویی هستیم، و این سوالات مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.

نصراللهی‌زاده بیان کرد: زمانی که به جمع‌بندی کلی در ارتباط با بخش کشاورزی و اینکه به صورت جدی آن را در دستور کار قرار دهیم، برسیم، سهم این بخش از اعتبارات استانی در سال آینده قطعا افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در محصولات کشاورزی هم چون سیب زمینی در سالی شاهد مازادتولید و در نتیجه ازبین رفتن مقدارزیادی از این محصول هستیم وسالی هم با کاهش تولید وافزایش قیمت آن مواجه می شویم که نیاز است برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایطی برنامه ریزی و اقدام اصولی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان بخشی نگرند و تشکیل چنین جلساتی کمک می کند که مدیران نگرشی فرابخشی به مسائل و موضوعات به ویژه در بخش کشاورزی داشته باشند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اظهارداشت: اگر مزیتی در هر عرصه و زمینه ای در استان وجود دارد باید تمامی مدیران برای توسعه آن همکاری داشته باشند.