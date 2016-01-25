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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان:

۲۶ درصد اقتصاد کردستان مبتنی برکشاورزی است

۲۶ درصد اقتصاد کردستان مبتنی برکشاورزی است

سنندج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان عنوان کرد: ۲۶ درصد اقتصاد استان مبتنی بر کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی‌‌زاده ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: ارتقای بهره وری، اشاعه فرهنگ بهینه مصرف و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی از جمله موارد است که باید در برنامه ها و سیاست های اقتصادی مقاومتی مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد اقتصاد استان مبتنی برکشاورزی است، عنوان کرد: ۲۷.۷ درصد اشتغال استان هم مربوط به بخش کشاورزی است.

وی اظهارداشت: حال باید مشخص کنیم انتظار ما از بخش کشاورزی حل مشکل اشتغال یا افزایش ثروت در استان است، و آیا این دو باهم قابل جمع هستند؟.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ادامه داد: بهره‌برداران کردستان در حوزه کشاورزی دو برابر میانگین کشوری زمین در اختیاردارند آیا با توجه به این مهم آیا در ارتباط با راندمان هم استان پیشرویی هستیم، و این سوالات مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.

نصراللهی‌زاده بیان کرد: زمانی که به جمع‌بندی کلی در ارتباط با بخش کشاورزی و اینکه به صورت جدی آن را در دستور کار قرار دهیم، برسیم، سهم این بخش از اعتبارات استانی در سال آینده قطعا افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در محصولات کشاورزی هم چون سیب زمینی در سالی شاهد مازادتولید و در نتیجه ازبین رفتن مقدارزیادی از این محصول  هستیم وسالی هم با کاهش تولید وافزایش قیمت آن مواجه می شویم که نیاز است برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایطی برنامه ریزی و اقدام اصولی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان بخشی نگرند و تشکیل چنین جلساتی کمک می کند که مدیران نگرشی فرابخشی به مسائل و موضوعات به ویژه در بخش کشاورزی داشته باشند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اظهارداشت: اگر مزیتی در هر عرصه و زمینه ای در استان وجود دارد باید تمامی مدیران برای توسعه آن همکاری داشته باشند.

 

کد مطلب 3033332

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