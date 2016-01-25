تیم تیراندازی بانوان کرمانشاه شانس صعود به لیگ برتر را دارد

آرش نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته پایانی مسابقات لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور در ۲ رشته تفنگ و تپانچه با اعلام نتایج برگزار شد و وضعیت صعود یا عدم صعود ۳ تیم کرمانشاه، آزادگان و زمزم هفته آینده مشخص خواهد شد.

وی افزود: در پایان مسابقات تیراندازی لیگ دسته یک بانوان در رشته تپانچه زهراباوندپور با امتیاز ۳۷۲ عنوان نخست انفرادی را از آن خود کرد همچنین در این رشته لعیا محمدی دیگر نماینده کرمانشاه با ۳۷۰ امتیاز سوم شد.

نیکبخت با اشاره به نتایج انفرادی رشته تفنگ در لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور گفت: مریم سلیمی بانوی تیرانداز کرمانشاهی با امتیاز ۴۱۲ مقام اول رشته تفنگ را به خود اختصاص داد.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر تیم همدان به لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور صعود کرد و هفته آینده وضعیت تیم کرمانشاه نیز روشن خواهد شد.

دبیر هیئت تیراندازی استان کرمانشاه از عملکرد نماینده استان در لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور ابراز رضایت کرد.