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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

کمک مالی اتحادیه اروپا به فلسطینی‌ها

کمک مالی اتحادیه اروپا به فلسطینی‌ها

اتحادیه اروپا قرار است حدود ۲ میلیون یورو کمک مالی در اختیار فلسطینی ها قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، بدنبال توافق اتحادیه اروپا و تشکیلات خودگردان فلسطین قرار است اروپایی ها برای مشارکت در پروژه های عمرانی حدود ۲ میلیون یورو کمک مالی کند. 

«رالف تاراف» نماینده اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشت: اتحادیه اروپا متعهد است تا در دو بخش به کمک های بشردوستانه به این منطقه کمک کند.

با ارائه این کمک ۲ میلیون یورویی از سوی اتحادیه اروپا، بسته کلی کمک رسانی اتحادیه اروپا به ۹ و نیم میلیون یورو می رسد که به منظور کمک به برنامه های توسعه ای در این منطقه بکار رفته است.

کد مطلب 3033338
شقایق لامع زاده

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