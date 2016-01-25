به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، بدنبال توافق اتحادیه اروپا و تشکیلات خودگردان فلسطین قرار است اروپایی ها برای مشارکت در پروژه های عمرانی حدود ۲ میلیون یورو کمک مالی کند.

«رالف تاراف» نماینده اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشت: اتحادیه اروپا متعهد است تا در دو بخش به کمک های بشردوستانه به این منطقه کمک کند.

با ارائه این کمک ۲ میلیون یورویی از سوی اتحادیه اروپا، بسته کلی کمک رسانی اتحادیه اروپا به ۹ و نیم میلیون یورو می رسد که به منظور کمک به برنامه های توسعه ای در این منطقه بکار رفته است.