«جشن نور» در ۱۰ استان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جشن نور» عنوان ویژه برنامه شبکه قرآن سیما در ایام ا... دهه فجر می باشد که مراسم جشن قرآنی که با حضور قاریان، حافظان، نخبگان و اساتید قرآنی در ۱۰ استان کشور برگزار خواهد شد را پوشش می دهد.

نقش دستاوردهای قرآنی در انقلاب، دستاوردهای قرآنی پس از انقلاب و بررسی چشم انداز فعالیت های قرآنی استانها؛ ۳ هدف اصلی برگزاری این جشن می باشد که به همت شبکه قرآن سیما و همکاری نهادهای قرآنی از جمله: سازمانهای اوقاف و امورخیریه، قرآن و عترت بسیج، دارالقرآن کریم، کانون فرهنگی و هنری مساجد و اتحادیه موسسات قرآنی برگزار می شود.

اجرای برنامه های قرآنی توسط حافظان و قاریان، همخوانی گروههای تواشیح و سرود ، اجرای تئاتر با موضوعات قرآنی – انقلابی، سخنرانی شخصیت های قرآنی و فرهنگی استانها و ارائه گزارش عملکرد فعالیت های قرآنی توسط مسئولین قرآنی و ائمه جمعه استانها از جمله بخشهای تدارک دیده شده در این جشن می باشد.

خراسان رضوی، تهران، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، لرستان، یزد، کرمان، قم، هرمزگان، خراسان جنوبی و فارس از جمله استانهای پیش بینی شده جهت اجرای این برنامه می باشند که از بین آنها ۱۰ استان انتخاب خواهد شد.

«جشن نور» در ۱۰ قسمت ۹۰ دقیقه ای با تهیه کنندگی پرویز امیری از سوی گروه مسابقات و محافل شبکه قرآن سیما تدارک دیده شده که قرار است از ۱۲ بهمن به روی آنتن برود.