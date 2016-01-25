صدور بيش از يک و نيم ميليون رواديد برای زائران ايرانی در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کشورمان در عراق و نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت در خصوص راهکارهای رفع مشکلات و چگونگی روان سازی سفر زائران ایرانی به مراسم اربعین حسینی تبادل نظر کردند.

دردیدارحسن دانایی فر با حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر که در بغداد انجام شد دو طرف پذیرایی مردم عراق از زائران اربعین حسینی را صمیمانه و برخاسته از روحیه عاشورایی عاشقان اباعبدالله الحسین توصیف کردند.

نماینده ولی فقیه دراین ملاقات به برنامه های حج، فعالیت های بعثه مقام معظم رهبری در عراق و حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و این حضور را شبه معجزه دانست.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر ضمن تجلیل از همکاری ها و همدلی های مردم و دولت عراق، اظهار داشت: خوشبختانه در مراسم باشکوه اربعین حسینی، حضور مردم بی نظیر و پذیرایی مردم عراق و همکاری دولت این کشور نیز بسیار خوب بوده است.

نماینده ولی فقیه درامور حج وزیارت با بیان اینکه اربعین امسال زیبایی های زیادی به دنبال داشت، افزود: زیبایی های اربعین به قدری زیاد بود که برخی نواقص اندک در آن پیدا نبود و نباید این کاستی های کوچک را بزرگ جلوه دهیم.

در این دیدار سفیر کشورمان در بغداد نیز سفر نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت و هیئت همراه به عراق را در جهت تسریع و روان سازی اعزام زائران به عتبات عالیات مثبت و مفید ارزیابی کرد.

دانایی فرهمچنین صدور بیش از یک و نیم میلیون روادید در اربعین امسال را یادآور شد و گفت: بر اساس گزارش مسئولان عراقی بیش ازیک و نیم میلیون زائر ایرانی با داشتن روادید برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد خاک این کشور شدند.

وی حضور مردم را در مراسم اربعین بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: مردم ایران دراین مراسم نظم بسیار خوبی داشتند و دولت عراق هم به این نظم و انضباط اذعان کرد و اربعین امسال در بهبود روابط ایران و عراق بسیار تاثیرگذار بود.