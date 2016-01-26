وحید منایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار همچنان ممنوع است، گفت: براساس اعلام نظر صریح معاون حقوقی رئیسجمهور، نرخ خدمات حمل و نقل ریلی مشمول قیمتگذاری بوده و تمامی شرکتهای ارایهدهنده خدمات ریلی در این بخش، موظف به رعایت مصوبات ابلاغی هستند. بر این اساس، هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار ممنوع است و با متخلفان و شرکتهای ریلی که نسبت به این موضوع بیتوجه باشند، بدون مماشات برخورد خواهد شد.
معاون کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: براساس بخشنامههای معاون اول رئیسجمهور، تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری موظفند از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت خودداری کرده و در صورت لزوم، قبل از هر گونه اقدام، مراتب را با کارگروه تنظیم بازار هماهنگ کنند.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تیرماه امسال، خدمات حمل ونقل ریلی جزء کالاها و خدمات اولویت اول قرار دارد و براین اساس، هرگونه افزایش قیمت تا سقف ۶ درصد باید با تصویب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده و بیش از این درصد هم، پس از رسیدگی و تائید این سازمان، در کارگروه تنظیم بازار مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
منایی خاطرنشان کرد: پرونده تخلف برخی شرکتهای ریلی به دلیل احراز تخلف گرانفروشی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و به همین دلیل، باید مجددا تاکید کرد که تمام شرکتهای ریلی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت، نسبت به طی مراحل تعریف شده اقدام کنند، ضمن اینکه عدم رعایت مصوبه فوقالذکر تخلف محسوب شده و این سازمان همچون گذشته نسبت به اعمال قانون در رابطه با متخلفان بدون مماشات و مسامحه عمل خواهد کرد.
به گزارش مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن اخیرا گفته است: قیمت قطار برای نوروز را شرکتها تعیین میکنند.
محسن پروسیدآقایی افزوده بود: تعیین قیمت بلیت قطار برعهده راه آهن نیست و شرکت راه آهن تنها مرجع رسیدگی به قیمتهاست، بنابراین شرکتها مختارند تا براساس مصوبه شرکت راه آهن قیمتها را تعیین کنند.
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