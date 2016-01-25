۱۵۰۰۰ لیتر سوخت دپو شده در قزوین کشف شد

سرهنگ علی حسین حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر اینكه فردی در یک نمایندگی فروش فرآورده های نفتی اقدام به دپوی سوخت گازوئیل کرده، بررسی موضوع در دستور كار ماموران اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان قرار گرقت.

وی افزود: پس از تایید خبر، و هماهنگی با تعزیرات حکومتی استان، اكیپی از ماموران پلیس به محل اعزام و در حضور نماینده شرکت نفت موفق شدند در بازرسی از این نمایندگی فروش فرآورده های نفتی، ۱۵ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت گازوئیل به به صورت دپو شده به ارزش ۱۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال را كشف و به انبار شرکت نفت انتقال دادند.

رئيس پليس اگاهی استان قزوین در پایان گفت: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شد.