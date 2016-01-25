شجاع احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تفاهم نامه با هدف تامین نیازهای پژوهشی نیروی انتظامی و استفاده از توانمندی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی منعقد شده است.

وی با بیان اینکه پژوهش های دانشگاه علامه طباطبایی با فعالیت های نیروی انتظامی زمینه های مشترکی دارد، افزود: نیروی انتظامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه مبارزه با تخلفات و جرایم اجتماعی فعالیت می کند که با وجود رشته های مددکاری اجتماعی، روان شناسی و حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی می توانیم نیازهای پژوهشی نیروی انتظامی را برطرف کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته نیروی انتظامی درخصوص استفاده از ظرفیت دانشگاه ها تاکید زیادی داشته که این امر موجب شده این نهاد با دانشگاه ها تفاهم نامه های همکاری امضا کند.

احمدوند اظهار داشت: نیروی انتظامی دارای دانشگاه است که بسیاری از اساتید این دانشگاه توسط دانشگاه علامه طباطبایی تربیت می شوند.