به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عومی استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار داشت: شرایط پسا تحریم فرصتی برای توسعه، رونق اقتصادی و اشتغال است و هیچ گونه تعلل و کندی و بی برنامگی در حوزه اقتصادی استان و بانک ها در این زمینه پذیرفتنی نیست.

محمود زمانی قمی بیان کرد: بیکاری بزرگترین چالش پیش روی تصمیم سازان است که طیف گسترده ای از افراد جامعه را رنج می دهد و برای سامان بخشی به این معضل، همه باید تلاش کنند و بانک ها نیز در این خصوص تکلیف جدی و سنگینی دارند.

استاندار مرکزی ادامه داد: بانک های عامل استان باید در فرصت باقی مانده از سال در زمینه ارائه تسهیلات قرض الحسنه بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری تلاش کنند و نیاز است که هر دو هفته یک بار تیم اجرایی استان را در جریان اقدامات موثر خود قرار دهند.

وی گفت: تسهیلات مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مربوط به قشرهای ضعیف جامعه است و باید هر چه توان است برای خودکفایی و توانمندی این قشر انجام شود و بانک ها نیز در ارائه تسهیلات به این قشر باید ساز و کارهایی بیندیشند تا مشکلات موجود را به حداقل ممکن برسانند.

زمانی قمی تصریح کرد: بسیاری از بانک های عامل استان مرکزی عملکرد خوبی در راستای ارائه تسهیلات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر بخش ها داشته اند که جای تقدیر دارد.

استاندار مرکزی افزود: نیاز است که بانک های عاملی که به عملکرد مطلوب در سال جاری نرسیده اند، فرصت را غنیمت شمرده و تا پایان کار کندی ها را جبران کنند و به کارنامه قابل قبول برسند.

کاهش ۵۰ درصدی ارائه تسهیلات بند ج تبصره ۱۶ در سال ۹۴ نسبت به سال قبل

ظفر افشون، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: در ارزیابی عملکرد بانک های عامل استان در ارائه تسهیلات بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴ جذب اعتبارات نسبت به مدت مشابه قبل ۵۰ درصد کاهش دارد که باید علت یابی شود.

وی افزود: تسهیلات کمیته امداد و بهزیستی برای قشر ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و باید کمک شود تا متقاضیان در فرصت باقی مانده از سال از آن محروم نشوند.

افشون بیان کرد: قانون در ارائه این تسهیلات وجود یک ضامن را الزامی کرده در حالی که اقشار ضعیف برای دریافت تسهیلات به سختی توان آن را دارند که ضامن حقوقی معرفی کنند.

پیگیری موانع پیش روی بانک های عامل از مرکز، برگزاری نشست مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و نمایندگان بانک ها در خصوص ارزیابی روند تسهیلات و حل مشکلات و برگزاری نشست تسهیلات مشاغل خانگی از دیگر مصوبات این نشست بود.