بخشهای ادبی و فناوری به جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ آییننامه اجرایی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور، فرآیند برگزاری جشنواره به طور رسمی کلید خورد.
بیست و یکمین دوره این جشنواره شامل هفت بخش شفاهی، کتبی، پژوهشی، کتابخوانی، ادبی، هنری و فناوری است.
از جمله مهمترین تغییراتی که در این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده است، افزودن بخشهای ادبی، هنری و فناوری به این جشنواره قرآنی است. این بخشها تاکنون تنها در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت برگزار میشد که امسال برای اولین بار به جشنوراه قرآنی این وزارتخانه نیز اضافه شدهاند.
از دیگر تغییرات انجام شده در این دوره افزایش رشتههای بخش کتبی از چهار رشته به هفت رشته است. در دوره بیست و یکم رشتههای مفاهیم نهجالبلاغه، مفاهیم صحیفه سجادیه و حفظ موضوعی قرآن کریم اضافه شده است.
در بخش شفاهی این جشنواره شرکتکنندگان در رشتههای قرائت به روش تحقیق، قرائت به روش ترتیل، حفظ سوره یاسین، حفظ یک جزء پیوسته، حفظ سه جزء پیوسته، حفظ پنج جزء پیوسته، حفظ ۱۰ جزء پیوسته، حفظ بیست جزء پیوسته، حفظ کل قرآن، اذان، دعا و مناجات خوانی و تواشیح به رقابت خواهند پرداخت.
بخش کتبی نیز شامل رشتههای آشنایی با احادیث اهل بیت، مفاهیم نهج البلاغه، مفاهیم صحیفه سجادیه، حفظ موضوعی قرآن کریم، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم، آشنایی با سیره معصومین و احکام است.
آزمون مرحله دانشگاهی بیستو یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اردیبهشتماه سال آینده و آزمون مرحله سراسری در مردادماه همان سال برگزار خواهد شد. مهلت ارسال آثار به دبیر خانه جشنواره نیز حداکثر تا پایان خرداد ماه خواهد بود.
دانشجویان علاقهمند می توانند جهت اطلاع از جزییات آیین نامه بیست و یکمین جشنواره به کارشناسان قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مراجعه کنند.
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