اولين كنگره كشوري اخلاق پزشكي كاربردي برگزار مي شود

دكتر حسن رجبي - دبير اجرايي اين كنگره در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد با بيان اين خبر افزود: اين كنگره با هدف بررسي چالش هاي اجرايي در اخلاق پزشكي و ارائه راهكارهايي كاربردي مناسب براي كاهش ميزان نقصان هاي موجود در اين زمينه برگزار مي شود.

وي اظهار داشت : كليات اخلاق پزشكي، اخلاق در آموزش و پژوهش هاي پزشكي، ارتباط گروه پزشكي و بيمار، اخلاق پزشكي و موازين شرعي و حقوقي و همچنين پزشكي نوين و اخلاق پزشكي و جايگاه اقتصاد در اخلاق پزشكي از موضوعات اين كنگره است.

دبير اجرائي اين كنگره يادآور شد: تاكنون بيش از 300 مقاله به دبيرخانه اين كنگره ارسال شده است.