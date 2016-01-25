گذشت از قصاص قاتل در آستانه اجرای حکم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مرتضی حدادزاده در مورد پرونده قتلی که قاتل آن در آستانه اجرای حکم اعدام مورد عفو قرار گرفت، اظهار داشت: قاتل با همکاری فردی دیگر در سال ۸۹ طی یک عمل برنامه‌ریزی شده از قبل، اقدام به قتل مرحوم محمدعلی فلاحتی کرده بود که با تشکیل پرونده و انجام تحقیقات در دادگاه عمومی مروست، قاتلان طی ۴۸ ساعت دستگیر شدند.

وی بیان کرد: طی این چند سال، تلاش‌های فراوانی از سوی گروه‌های مختلف، معتمدان محلی، روحانیت و خیران محلی صورت گرفته بود تا در راستای سنت حسنه گذشت، رضایت اولیای دم اخذ شود.

حدادزاده عنوان کرد: سرانجام با گذشت اولیا دم از قصاص و تصمیم خداپسندانه و قابل تحسین خانواده اولیای دم شامل همسر، مادر و دو فرزند مقتول، همگی از حق قانونی و شرعی خود در اجرای قصاص نفس گذشتند و شادمانی و سایه پدر را به دو فرزند خردسال قاتل هدیه کردند.