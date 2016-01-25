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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

پس از ۵ سال تحمل زندان اتفاق افتاد؛

گذشت از قصاص قاتل در آستانه اجرای حکم

گذشت از قصاص قاتل در آستانه اجرای حکم

یزدـ رئیس دادگاه عمومی بخش مروست گفت: با گذشت اولیای دم در مروست قاتلی که در آستانه اجرای حکم قصاص قرار گرفته بود پس از پنج سال زندان، زندگی دوباره گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مرتضی حدادزاده در مورد پرونده قتلی که قاتل آن در آستانه اجرای حکم اعدام مورد عفو قرار گرفت، اظهار داشت: قاتل با همکاری فردی دیگر در سال ۸۹ طی یک عمل برنامه‌ریزی شده از قبل، اقدام به قتل مرحوم محمدعلی فلاحتی کرده بود که با تشکیل پرونده و انجام تحقیقات در دادگاه عمومی مروست، قاتلان طی ۴۸ ساعت دستگیر شدند.

وی بیان کرد: طی این چند سال، تلاش‌های فراوانی از سوی گروه‌های مختلف، معتمدان محلی، روحانیت و خیران محلی صورت گرفته بود تا در راستای سنت حسنه گذشت، رضایت اولیای دم اخذ شود.

حدادزاده عنوان کرد: سرانجام با گذشت اولیا دم از قصاص و تصمیم خداپسندانه و قابل تحسین خانواده اولیای دم شامل همسر، مادر و دو فرزند مقتول، همگی از حق قانونی و شرعی خود در اجرای قصاص نفس گذشتند و شادمانی و سایه پدر را به دو فرزند خردسال قاتل هدیه کردند.

کد مطلب 3033370

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    نظرات

    • حسن پاکرو ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
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      امید است که قاتل در این مدت درک کرده که چه کرده و چه باید بکند.

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