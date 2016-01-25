به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: ۱۳ بند از ۲۴ بندسیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مستقیما با بخش کشاورزی ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه داشتن اقتصادی سالم مستلزم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند ماباید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور بوجود بیاوریم، بنابراین تمامی مسئولان و آحاد مردم در این راستا موظف اند که تلاش کنند.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان با اشاره به اینکه کشاورزی بخش مهم و قابل توجهی از اقتصاد ایران را تشکیل داده است، اظهارداشت: کشور در تامین امنیت غذایی به بخش کشاورزی متکی است و جمعیت قابل توجهی هم در تولید و فرآوری انواع محصولات کشاورزی فعالیت دارند و این اهمیت این بخش را می‌رساند.

ذوالفقاری عنوان کرد: تکیه برتولید داخل و افزایش قدرت ذخیره سازی کالاهای اساسی بخشی از رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد زارعت استان به صورت دیم انجام می‌شود، ادامه داد: از جمله اهداف ما در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش زراعت شامل افزایش کمی و کیفی تولید محصولات زراعی با نگاه صادراتی به تولید مازاد برنیاز، برنامه کاهش مصرف انرژی با اجرای کشاورزی حفاظتی و افزایش تولید محصول صادراتی است.

وی تولید سالانه غلات در استان را ۷۰۰ هزار تن ذکر کرد واظهارداشت: براساس بررسی های انجام شده استان ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن غلات را دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان به دیگر ظرفیت های کشاورزی در بخش زراعت اشاره کرد و گفت: در سال بیش از ۴۲۴ هزار تن سیب زمینی و محصولات جالیزی در استان تولید می شود که پتانسیل تولید استان در این محصولات ۸۱۰ هزار تن است.

ذوالفقاری بیان کرد: یک میلیون و ۶۲۷ هزار و ۳۷۹ تن انواع محصولات زراعی در استان کردستان تولید می شود که ظرفیت استان در این زمینه ۲ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۰۰ تن است.

وی از کاهش تعداد دام در روستاهای استان خبرداد و عنوان کرد: متاسفانه به دلایل متعددی جمعیت دام سبک در روستاهای استان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در چند سال گذشته ۴ میلیون واحد دامی در کردستان وجود داشت که این میزان به حدود ۳ میلیون واحد دامی کاهش پیدا کرده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه خروج روستاییان ازکانون تولید ضربه شدیدی به اقتصاد وارد می‌کند، بیان کرد: متاسفانه در چند سال اخیر با بهسازی و بازسازی روستاها و تغییر بافت روستایی، این مناطق از کانون تولید تا حدودی خارج شدند.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: امروزه روستاهای ما نه بافت روستایی و نه شهری دارند و برزخی ایجاد شده که موجب تخلیه روستاها و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها شده است.

ذوالفقاری عنوان کرد: افزایش اشتغال و تولید با استفاده از سیاست های اقتصاد مقاومتی موجب برگشت روستاها به حالت اولیه آنها خواهد شد.