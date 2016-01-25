به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین سیاستهای کلیدی صنعت نفت در دوران پساتحریم، توسعه تجارت نفت و فرآوردههای نفتی کشور در بازارهای منطقهای به ویژه منطقه خلیجفارس و تنگه هرمز است.
بر این اساس از سال ۱۳۸۳ فروش سوخت به کشتیهای عبوری در خلیجفارس با راهاندازی مراکز بانکرینگ به طور رسمی آغاز شد، به طوری که در نخستین سال حدود ۳۹۲ هزار تن نفت کوره به کشتیهای عبوری در خلیج فارس تحویل داده شد.
با گذشت چند سال فروش نفت کوره ایران از طریق مراکز بانکرینگ رونق گرفت، به طوری که در سال ۸۷ با افزایش حدود ۵ برابری حجم عرضه نفت کوره ایران در مجموع حدود ۲ میلیون و ۱۴۵ هزارتن نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ به کشتیهای عبوری در خلیجفارس و تنگه هرمز عرضه کرد.
در سال ۸۸ رکورد فروش نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ شکسته شد به طوری که در این سال حدود ۳ میلیون و ۳۴۵ هزارتن نفت کوره به شناورها و کشتیها عرضه شد.
با این وجود با افزایش تحریمهای بینالمللی و قفل شدن نقل و انتقالات ارز، تجارت بانکرینگ ایران در سایه قرار گرفت، به طوری که در سال ۹۱ حجم فروش نفت کوره کشور از طریق مراکز بانکرینگ حدود ۱ میلیون و ۸۰۴ هزارتن کاهش یافت.
این در حالی است که با قوت گرفتن احتمال لغو تحریمها در سال گذشته، یک رکورد جدید برای فروش نفت کوره و گازوئیل از طریق مراکز بانکرینگ به کشتیهای عبوری در خلیجفارس و تنگه هرمز به ثبت رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ایران سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تن نفت کوره و گازوئیل از طریق مراکز بانکرینگ به کشتیهای عبوری تحویل داده است.
از سوی دیگر همزمان با آغاز شمارش معکوس لغو تحریم سوئیفت و آزادسازی نقل و انتقالات ارز، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری حجم فروش نفت کوره و گازوئیل ایران از طریق مراکز بانکرینگ در منطقه خلیجفارس از مرز ۴ میلیون تن عبور کند.
در شرایط فعلی، پایانه فُجیره امارات متحده عربی بزرگترین عرضهکننده نفت کوره و گازوئیل از طریق مراکز بانکرینگ بوده که ایران با استفاده از فرصت لغو تحریمها و ظرفیت بالای تولید نفت کوره مرغوب میتواند فاصله خود را با این کشور عربی در این تجارت سودآور نفتی کم کند.
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