به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های ظالمانه خود در تعامل با معترضان به این رژیم ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط یک دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه ۵۷ شهروند بحرینی را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

مقامات رژیم آل خلیفه مدعی هستند که افراد محکوم شده چند ماه پیش اقدام به ایجاد آشوب در زندان مرکزی «جو» منامه کرده بودند.

محکومیت ۵۷ شهروند بحرینی به اتهام ایجاد آشوب در زندان «جو» در حالی صورت می گیرد که دستگاه قضای وابسته به آل خلیفه تاکنون هیچ واکنشی در قبال اقدامات وحشیانه در این زندان علیه شهروندان بحرینی اتخاذ نکرده است.

اقدامات وحشیانه نظامیان آل خلیفه علیه زندانیان زندان «جو» منامه تاکنون قربانیان زیادی برجای گذاشته است و به گفته فعالان حقوق بشری به دنبال همین اقدامات شماری از زندانیان بحرینی مفقود الاثر هستند.