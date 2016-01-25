سارقان خودرو در قزوین دستگیر شدند

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دستگیری یک سارق محتویات داخل خودرو توسط ماموران کلانتری ۱۳ باهنر شهرستان قزوین سارق در بازجویی تخصصی ماموران به پنج فقره سرقت محتوبات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی افزود: همچنین ماموران كلانتری ۱۱ مدرس قزوین در اقدامی دیگر نیز سه سارق را دستگیر كه سارقان در بازجویی تخصصی ماموران به پنج فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف كردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی در ادامه از دستگیری ۲سارق سابقه دار هنگام سرقت در شهرستان قزوین خبر داد و گفت: ماموران کلانتری ۱۲ بازار در حین گشت زنی در یکی از خیابان های سطح شهر به دو نفر که در حال باز کردن درب خودرو و لاستیک سواری پراید بودند مشکوک که پس از مشاهده ماموران اقدام به فرار که توسط ماموران دستگیر شدند.

اکبری ادامه داد: ماموران پس از دستگیری، متهمان را برای تحقیقات بیشتر به كلانتری انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین افزود: پس از استعلام سوابق كیفری متهمان مشخص شد، دارای سابقه سرقت بوده و در بازجویی فنی ماموران به سه فقره سرقت قطعات خودرو نیز اعتراف کردند.

سرهنگ اکبری با اشاره به ادامه تحقیقات از متهم دستگیر شده، به شهروندان توصیه كرد: اتومبیل خود را به دزدگیر، قفل پدال وسایر لوازم بازدارنده مجهز و تا جایی که ممکن است وسیله نقلیه خود را در مناطق پر رفت وآمد که دارای نور و روشنایی کافی است پارک كنند و در صورت مشاهده افراد مشکوک و اتومبیل های رها شده، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.