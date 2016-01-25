نادران رئیس و پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ شدند

سیدسعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس به ریاست کمیسیون تلفیق و احمدرضا دستغیب و محمد دهقان به ترتیب نایب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق انتخاب شد.

زمانیان تصریح کرد: بنده نیز به عنوان دبیر اول کمیسیون تلفیق و آقای هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر نیز با عنوان دبیر دوم کمیسیون انتخاب شدند.