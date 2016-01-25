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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

زمانیان در گفتگو با مهر خبرداد:

نادران رئیس و پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ شدند

نادران رئیس و پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ شدند

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه از انتخاب الیاس نادران، نماینده تهران به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ خبر داد.

سیدسعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس به ریاست کمیسیون تلفیق و احمدرضا دستغیب و محمد دهقان به ترتیب نایب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق انتخاب شد.

زمانیان تصریح کرد: بنده نیز به عنوان دبیر اول کمیسیون تلفیق و آقای هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر نیز با عنوان دبیر دوم کمیسیون انتخاب شدند.

کد مطلب 3033383

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