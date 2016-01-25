به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فیلم سینمایی «فروشنده» برای ادای احترام به یدالله نجفی صدابردار فقید سینمای ایران که مشغول کار در این پروژه بود مراسم یادبودی را برگزار می کند.

این مراسم روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ در مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم برگزار می‎شود.

گروه فیلم سینمایی «فروشنده» از تمام اهالی و دوستداران سینمای ایران برای حضور در این مراسم یادبود، دعوت می‌کند.

مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم در خیابان شریعتی، بالاتر از چهار راه قدوسی (قصر)، روبروی پارک اندیشه، مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم، درب شماره ۱۱ مخابرات واقع شده است.