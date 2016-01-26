بودجه ورزش پشت سد خزانه‌ دولت مانده/ مسئولان به فکر المپیک باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سال آینده سی و یکمین دوره بازی های المپیک تابستانی به میزبانی برزیل و در ریودوژانیرو برگزار می شود. اهمیت این بازی ها به عنوان بزرگترین و معتبرترین رویداد ورزشی که آزمونی مطمئن برای ارزیابی وضعیت ورزش هر کشور و عملکرد مسئولان و ورزشکارانش به حسااب می آید، به قدری بالاست که در تمام کشورها از مدت ها پیش بخش قابل توجهی از برنامه ریزی مسئولان دولتی - نه فقط ورزشی - به ویژه برای تخصیص بودجه، در راستای این بازی ها انجام شده است.

در ایران اما شرایط متفاوت از دیگر کشورهاست به گونه ای که گویا نه المپیکی در پیش است و نه اعزامی؛ رایزنی متوالی مسئولان ورزش به ویژه در کمیته ملی المپیک برای در اختیار گرفتن سریعتر بودجه هم بی دلیل است و ... .

واریز تنها ۲۵ درصد از بودجه ویژه المپیک

اگرچه مهمترین رویداد ورزشی جهان به نام «المپیک» سال آینده برگزار می شود اما اهمیت امسال به مراتب بیشتر است چراکه وضعیت ۹۰ درصد رشته ها و ورزشکاران برای کسب ورودیه لازم این بازی ها و در کل وضعیت کلی کاروان اعزامی همین امسال مشخص می شود و این مسئله اهمیت موضوع بودجه و تخصیص به موقع آن را هم به مراتب بیشتر می کند.

امسال با توجه به برگزار شدن رویدادهای گزینشی در رشته های مختلف، لزوم حضور ورزشکاران و تیم های ایران در این میادین برای کسب سهمیه و بعد از آن آماده سازی آنها برای سفر به برزیل، دولت بودجه المپیکی ویژه ای را برای کمیته ملی المپیک مصوب کرد. ۲۱۰ میلیارد ریال (۲۱ میلیارد تومان) بودجه ای بود که در این زمینه مصوب شد و می توانست گره گشای خیلی از مشکلات باشد اما نه تنها چنین نشد بلکه تاخیر بیش از حد در پرداخت آن، کمیته ملی المپیک و مسئولانش را با چالش های زیادی هم مواجه کرده است.

تا به امروز که کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و به دنبال بسته شدن پرونده برخی از رویدادهای گزینشی المپیک و البته به سرانجام رسیدنی از خیلی از رویدادهای انتخابی دیگر هم در همین مدت زمان، تنها ۲۵ درصد از بودجه المپیکی مصوب دولت برای کمیته ملی المپیک به این کمیته تخصیص داده شده است.

۵ میلیارد تومان کل بودجه ای است که کمیته ملی المپیک از ابتدای سال تا کنون برای هزینه کرد در مسیر المپیک از دولت دریافت کرده است. این بودجه خیلی پیش از این و طی یک مرحله به حساب کمیته ملی المپیک واریز شد اما بعد از آن هیچ تخصیص المپیکی دیگری به این کمیته صورت نگرفته در حالیکه ۷۵ درصد بخش باقی مانده بودجه مصوب می تواند راه گشای خیلی از مشکلات باشد البته اگر پرداخت آن دیرتر از این نشود.

نامه و دستوری که در خزانه دولت بایگانی شد

در راستای رایزنی های که مسئولان کمیته ملی المپیک برای دریافت سریعتر و بیشتر بودجه از دولت داشتند، چندی پیش نامه ای با محوریت همین موضوع به محمدباقر نوبخت ارسال شد. سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس این نامه و با درک اهمیت المپیک، لزوم برگزاری به موقع اردوهای آماده سازی در این زمینه و نیاز مالی کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها برای اجرا کردن برنامه های تصویبی، دستور پرداخت ۷۵ درصد از کل بودجه باقی مانده کمیته ملی المپیک را به خزانه داری دولت ابلاغ کرد اما با گذشت حدود یک ماه و نیم از این دستور، هنوز هیچ حرکت مثبتی از سوی خزانه داری دولت صورت نگرفته است.

یک سوال ورزشی از وزیر اقتصاد

البته کمیته ملی المپیک با وجود این عدم همکاری و تنگاهای مالی که با آن روبرو شده، اجازه نداده اجرای برنامه های مصوب المپیکی لنگ بماند. مسئولان این کمیته اعتبار لازم برای فدراسیون‌ها را از دیگر محل ها تامین کرده اند و تا به امروز بودجه خوبی را به فدراسیون ها تزریق کرده اند. حتی هستند فدراسیون های که تا سقف ۷۰ درصد بودجه خود را از کمیته ملی المپیک دریافت کرده اند اما هیچ یک از اینها پاسخی برای تاخیر و بی توجهی بی دلیل خزانه داری دولت نسبت به تخصیص ۷۵ درصد بودجه این کمیته - مطابق با آنچه معاون رئیس جمهور دستور آن را ابلاغ کرده است - نیست.

اینکه چرا و به چه دلیل نامه مسئولان کمیته ملی المپیک مبنی بر تسریع پرداخت بودجه المپیکی این کمیته که با اتفاقا با دستور مساعد محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور هم همراه بوده با وجود ارسال به خزانه داری دولت، هیچ نتیجه و خروجی نداشته پرسشی است که وزیر وزارت امور اقتصاد و دارایی باید پاسخگوی آن باشد؛ به هر حال ورود و خروج های مالی خزانه داری دولت زیرنظر مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می شود و علی طیب نیا به عنوان مسئول این وزارتخانه بهتر از هر فرد دیگری دلیل تاخیر در تخصیص بودجه المپیکی ورزش را می داند و می تواند پاسخگوی آن باشد.

به گزارش مهر، همین حالا که دو ماه به پایان سال ۹۴ به عنوان مهمتری زمان کسب سهمیه المپیک و ۶ ماه به آغاز بازی های المپیک در برزیل باقی مانده هم برای تخصیص بودجه المپیکی دیر شده است اما اگر انجام این تخصیص بیشتر از این به تعویق بیفتد، دیگر کوچکترین تاثیری برای ورزش نخواهد داشت چون زمان در گذر است و دوره کسب سهمیه ورزشکاران و آماده سازی آنها محدودیتی دارد.