اميدواريم ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم / مسائل اخلاقي براي دو باشگاه مهمتر از مسائل فني است

به گزارش خبرنگار" مهر" جلسه آشتي كنان سياوش اكبرپور و محمدرضا ماماني كه پس از ديدار روز جمعه هفته گذشته استقلال و پرسپوليس با يكديگر درگيري فيزيكي داشتند ظهر امروز با حضور محمدحسين قريب و محمدحسن انصاريفرد در محل هتل المپيك تهران برگزار شد.

در اين نشست دوستانه كه به همت احمد ميرزاييان از پيشكسوتان رسانه هاي ورزشي تشكيل شده بود ابتدا دكتر محمدحسين قريب ضمن تشكر از نقش رسانه ها و توجه آنها به دو تيم استقلال و پرسپوليس گفت : اميدواريم اين اتفاقات تجربه خوبي براي آينده و بازيكنان جوان ما باشد تا درآينده بيشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشند.

مديرعامل باشگاه استقلال ادامه داد: بازيكنان بزرگي در فوتبال ما حضور داشته اند كه علي رغم بالا بودن سطح فني شان به دليل وارد شدن به مسائل حاشيه اي عمر ورزشي كوتاهي داشته اند و خيلي زود صحنه ورزش را ترك كرده اند.

قريب ادامه داد: براي اينكه بازيكنان استقلال و پرسپوليس بتوانند انتظارات هواداران خود را برآورده كنند بايد به مسائل اخلاقي توجه بيشتري داشته باشند و در ميادين حساس مسائل اخلاقي را بيشتر رعايت كنند.

مديرعامل باشگاه استقلال در پايان گفت : از اينكه رسانه ها زمينه ساز برگزاري اين جلسه دوستي شده اند از همه تقدير و تشكر مي كنيم و اميدوارم ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم.

محمدحسن انصاريفرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس نيزطي سخناني با تشكر از نقش رسانه ها گفت : دو باشگاه استقلال و پرسپوليس تاثيرگذارترين باشگاهها بين اهالي فوتبال هستند كه همين امر وظيفه بازيكنان دو تيم را در قبال مسائل اخلاقي و فرهنگي سنگين تر مي كند.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس ادامه داد: رعايت مسائل اخلاقي را بايد از بزرگان باشگاه شروع كنيم تا بازيكنان دوتيم هم با رعايت بيشتر مسائل اخلاقي به فرهنگ سازي در فوتبال كمك كنند.

انصاريفرد ادامه داد: بازيكنان بزرگي درفوتبال ما حضور داشته اند كه به علت پرداختن به مسائل حاشيه اي نابود شده اند و بازيكنان جوان بايد از سرنوشت انها درس عبرت بگيرند.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه برخي افراد در اين چند روز تلاش كردند از آب گل الود ماهي بگيرند خاطر نشان كرد: اين آقايان بدانند در دو باشگاه استقلال و پرسپوليس مديران و افراد توانمند و بالغي هستند كه مي دانند چگونه بايد براي باشگاه تصميم گيري كنند و لازم نيست كسي براي اين دوباشگاه تصميم گيري كنند.

انصاريفرد درپايان گفت : باشگاه پرسپوليس نسبت به مسائل اخلاقي بسيارحساس است و ازهمه بازيكنان مي خواهيم كه مسائل اخلاقي را در اولويت كاري خود قرار دهند.

سياوش اكبرپورمهاجم تيم فوتبال استقلال نيز در صحبت هايي گفت : لطمه اين حركت را درهمان بازي ديدم و نتوانستم با شرايط عادي به بازي بپردازم.

وي ادامه داد: اعتراف مي كنم كه در آن صحنه بچگي كردم و بشدت از اين قضيه پشيمان هستم. زماني كه هتل را ترك كردم آن وقت متوجه شدم كه چه اشتباهي را مرتكب شده ام . به همين خاطر چنيدن بار از طريق دوستانمان از ماماني عذرخواهي كردم و در همين جا هم از اوعذرخواهي مي كنم.

اكبرپور درپايان با بيان اينكه رسانه ها اين درگيري را بيش از اندازه بزرگ كرده اند گفت : بايد در ديدارهاي آينده بيشتر از قبل مراقب رفتارمان باشيم تا اين اتفاقات تكرار نشود.

محمدرضا ماماني نيز درسخنان كوتاهي گفت : به هرحال درفوتبال اين اتفاقات مي افتاد و اميدوارم ديگرتكرار نشود. من به خاطر مردم و علاقمندان دو تيم پرسپوليس و استقلال گذشته را فراموش مي كنم و از حقم مي گذرم.

در پايان اين جلسه مديران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به همراه انصاريفرد و قريب عكس يادگاري گرفتند.