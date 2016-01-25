به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر دوشنبه در همایش زمزمه دوست که به مناسبت برگزاری بیست و چهارمین اجلاس نماز در سالن تربیت معلم قزوین برگزار شده بود اظهارداشت: اگر راه دعوت کردن کودکان، نوجوانان و جوانان به نماز را یاد بگیریم و از روشهای درست استفاده کنیم می توانیم براحتی کودمان را به اقامه نماز دعوت کنیم.
وی افزود: نعمت های الهی آنقدر بیشمار است که بیان هر کدام از آنها می تواند بر روی افراد تاثیرگذار باشد و روشی مناسب برای ایجاد انگیزه و تشویق در روی آوردن افراد به نماز باشد.
قرائتی بیان کرد: حتی اگر در راز خلقت و نعمت های که در وجود همه ما قرارداده دقت کنیم و با پیچیدگی و کار اعضاء بدن آشنا شویم و در آن دقت کنیم براحتی با این خلقت عظیم و شگفت انگیز که هر چیزی در جای خود منظم و دقیق کار می کند تا انسان بتواند نفس بکشد و زندگی کند بهترین دلیل برای شکرگزاری را در نماز خواهیم یافت.
وی اضافه کرد: باید نعمت های الهی را به دفعات برای فرزندان خود بازگو کنیم تا کمی در این نعمت ها دقت و اندیشه شود و سپس بدانیم یک راه شکرگزاری همین نماز است.
رئیس ستاد اقامه نماز تصریح کرد: اگر خورشید در جای فعلی نبود و کمی نزیدک و یا دورتر بود یخبندان و یا حرارت بالا اسمان را نابود می کرد و اگر حرکت زمین تند یا کند می شد دیگر شب و روز نداشتیم و اگر پلک چشم قادر به باز و بسته شدن نداشت زندگی ما مختل می شد و این همه نعمت با 5 نوبت نماز تنها شکرگزاری بسیار محدود است که متاسفانه از آن هم غفلت می کنیم.
قرائتی یادآورشد: انرژی هسته ای را کشف کردیم اما هنوز خود را و جهان اطرافمان را کشف نکرده و در آن اندیشه و تفکر نکرده ایم که در این راستا معلمان و فرهنگیان رسالت سنگینی دارند و باید بخوبی روشنگری کنند.
وی گفت: متاسفانه در مدارس، دانشگاهها و حتی حوزه های علمیه نیازهای اساسی و اصلی مردم و جامعه آموزش داده نمی شود به همین دلیل وقتی کسی دیپلم می گیرد و یا از دانشگاه فارغ التحصیل می شود مهارت لازم را ندارد و واجبات را نمی داند.
قرائتی اظهارداشت: چون معلمان انسان ساز هستند کار سختی دارند و از همه مشاغل حساس تر و مهمتر است اما باید شیوه های جذب دانش آموزان به نماز را فرا بگیرید و بکار بندید تا از سنین کودکی فرزندان ما با شکرگزاری به درگاه الهی آشنا شوند.
وی بیان کرد: استان قزوین هم علمای بزرگ دارد و هم ظرفیت های آن ارزشمند است لذا از امکانات موجود دانشگاهی بخوبی در ترویج امور دینی استفاده کنید.
قرائتی گفت: در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین صدها دانشجوی خارجی تحصیل می کنند اما نتوانسته ایم کاری کنیم که پس از رفتن از ایران در بینش و باورهای دینی و اطلاعات مذهبی آنها تاثیرگذار باشیم و این سفیران را با اندیشه های والای نظام اسلامی و قرآنی اشنا کنیم.
وی اضافه کرد: باید تدبیر و برنامه ریزی کنیم تا از فرصت های موجود برای ترویج نماز بخوبی استفاده کنیم وامیدواریم اجلاس نماز در قزوین بتواند در گرایش مردم به این فرضه الهی تاثیرگذار باشد.
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