۳۹ نفر در مازندران با قرص برنج خودکشی کردند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۳۹ نفر فوتی‌های ناشی از قرص برنج در ۹ ماهه سال جاری، ۲۵ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند.

وی با اشاره به آمار این اداره کل که از مجموع ۳۹ نفری که ‌ جان خود را از دست دادند، ۲۴ نفر مرد و مابقی زن هستند تصریح کرد: بیشترین آمار خودکشی با قرص برنج در سنین ۵۱ الی ۶۰ با یازده مورد هستند و بیشترین آمار فوتی ناشی از مصرف قرص برنج در شهرستان‌های بابل با ۹و ساری با هشت مورد ثبت‌شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه در همه ماههای سال مرگ‌ومیر ناشی از مصرف قرص برنج در استان وجود داشت افزود: فروردین، اردیبهشت و شهریور هرکدام با هفت مورد بیشترین و مهر و آذر هرکدام با یک مورد فوتی کمترین ماه‌هایی بود که در آن خودکشی با قرص برنج اتفاق افتاد.

این مقام اجرایی استان ضمن قدردانی از اطلاع‌رسانی اصحاب رسانه در آگاهی، پیشگیری و کاهش این آمار خاطرنشان کرد: اعمال محدودیت‌های جدی‌تر در دسترسی افراد به این ماده مهلک و نیز برخورد با توزیع‌کنندگان آن و بالا بردن آگاهی کسانی که به‌قصد تهدید خانواده‌ها، جان خود را به خطر می‌اندازند، مورد تأکید است.