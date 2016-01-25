بررسی جشنواره بين المللی هنرهای تجسمی فجر در كميسيون هنر و معماری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون که با موضوع بررسی هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر برگزار شد، گفت: تهیه سند جشنواره های هنری از برنامه های کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با همکاری مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این سند در سال آینده تهیه می شود. با تدوین سند، ناهماهنگی ها و اعمال سلیقه ها در جشنواره های هنری از بین می رود و موضوع دبیرخانه دائمی جشنواره ها نیز در این سند طرح می شود.

ایمانی خوشخو ادامه داد: هم افزایی در هنرهای تجسمی اهمیت دارد و در جریان امروز هنر، تفکیک شاخه های هنرهای تجسمی به شکل سنتی امکانپذیر نیست. در زمینه هنرهای سنتی نیز نمی توان چندان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داشت و این هنرها می بایست در حوزه میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرند و جشنواره هنرهای سنتی به شکل کامل در آن سازمان برنامه ریزی شود.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به گستردگی هنرهای تجسمی هدف گذاری را در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر مهم خواند و گفت: نگاه پژوهشی از مشخصه ها و نکات مثبت هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر است که در این دوره هنر معاصر ایران و جهانی شدن مورد مطالعه قرار می گیرد.

ایمانی خوشخو همچنین با تاکید بر اقتصاد هنر گفت: اقتصاد هنر از ضرورت ها و اولویت های امروز هنرهای تجسمی است و ضرورت دارد با توجه به مشخصه های آثار هنری هنرمندان کشورمان، برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد هنر انجام شود.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار امیدواری کرد که هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با نگاه هنر معاصر کیفی‌تر و موثرتر برگزار شود.

مجتبی آقایی دبیر هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از جشنواره گفت: همواره بین رشته های هنرهای تجسمی مرز قرار می گرفت و کمتر برای هم افزایی آنها تلاش شده است. در هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بر اساس ضرورت جریان هنری، رویکرد هنر معاصر بدون مرز بندی رشته ها در نظر گرفته شد و در فراخوان اعلام شد که استقبال قابل توجه هنرمندان را نیز به دنبال داشت.

آقایی افزود: نه هزار و ۲۳۰ اثر از چهار هزار و ۹۱۵ هنرمند داخلی و خارجی به دبیرخانه رسید که تعداد هنرمندان شرکت کننده خارجی ۱۰۵ هنرمند از ۴۰ کشور جهان هستند. شورای هنری مرکب از ۱۰نفر از هنرمندان که هر یک یکی از رشته های تجسمی را نیز نمایندگی می کنند فارغ از رشته و مرز بندی و با توجه به خلاقیت، ایده پردازی و هنر معاصر و فضای کلی هنرهای تجسمی آثار را انتخاب کردند که ۲۰۴ اثر به بخش نمایشگاه رقابتی جشنواره راه یافت.

دبیر هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ادامه داد: دو بخش مدعو نیز در هشتمین جشنواره تجسمی فجر وجود دارد که در یک بخش آثار استادان و هنرمندان شاخص در رشته های گوناگون به نمایش گذاشته می شود و یک بخش دیگر که نمایشگاه آثار هنر ایرانی در رشته های خوشنویسی و نگارگری است. امسال چون هشتمین دوره جشنواره تجسمی فجر است بخشی نیز با موضوع امام رضا (ع) است که با همکاری موزه آستان قدس رضوی و موزه ملک نمایشگاهی با موضوع رضوی در جشنواره برگزار می شود.

آقایی یادآور شد: همایش هنر معاصر ایران و جهانی شدن به منظور استفاده از نتایج این پژوهش ها و مقالات در اجرای جشنواره و بخش فیلم های هنرهای تجسمی بخش های دیگر این دوره جشنواره است. قدردانی از حامیان و فعالان هنرهای تجسمی در زمینه های رسانه، نشر، بخش خصوصی و ...که در سال گذشته در جشنواره تجسمی فجر انجام شد کمک می کند تا جشنواره برآیند سال هنرهای تجشمی باشد. در هشتمین دوره جشنواره نیز از حامیان و فعالان هنرهای تجسمی قدردانی می شود و نشان هنرهای تجسمی فجر نیز بر اساس دوره های گذشته جشنواره به هنرمندان شاخص تجسمی اهدا می شود.

دبیر جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر افزود: جشنواره تجسمی فجر فرصت مناسبی برای دیپلماسی هنر است و با تعامل با دیگر کشورها امسال هفته های فرهنگی مکزیک و صربستان با موضوع معرفی هنرهای تجسمی این کشورها همزمان با جشنواره برگزار می شود. نمایشگاه توانمندی های هنرهای تجسمی ایران با ارائه دستاوردهای هنرهای تجسمی در بخش های مختلف برنامه دیگر این دوره جشنواره است و با توجه به اهمیت اقتصاد هنر، فروش آثار هنری جشنواره در روز پایانی انجام می شود.

عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در ادامه جلسه گفت: در این دوره هنرمندان ۳۰ استان کشور شرکت کردند و ۲۶ استان برای برگزاری نمایشگاه آثار جشنواره درخواست داده اند.

سیاهکارزاده برگزاری نمایشگاه توانمندی های هنرهای تجسمی، فروش آثار در پایان جشنواره و هفته هنرهای تجسمی مکزیک و صربستان را از دیگر برنامه های هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر خواند و گفت: متاسفانه در رویدادهای مهم و گسترده ای مانند جشنواره تجسمی فجر، فضاها و دیوارهای نمایشگاهی برای نمایش آثار محدود است و همچنین نبود سند بالادستی برای جشنواره تجسمی فجر از مسایل این حوزه است که امیدواریم کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حوزه وارد شود و برای تدوین سند جشنواره

اقدام کند.

محمدمهدی رحیمیان عضو شورای هنری هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در این جلسه گفت: بر اساس مطالعات و مسایلی که در زمینه هنرهای تجسمی در بخش جوانان و دانشگاه وجود دارد و همچنین عدم برگزاری منظم دوسالانه ها، قرار شد هنر معاصر و هنر جدید در هشتمین جشنواره تجسمی فجر مورد توجه قرار گیرد و ضرورت داشت که این رویکرد و نگاه به طور شفاف و کامل برای هنرمندان و علاقه مندان تبیین شود که متاسفانه فرصت کافی برای تبیین مواضع جشنواره فجر در این دوره فراهم نشد.

رحیمیان با اشاره به برگزاری همایش هنرمعاصر ایران و جهانی شدن در هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: این همایش با این نگاه برگزار می شود که مباحث نظری پشتوانه مباحث عملی و کاربردی باشد. برای این همایش حدود ۱۵۰ چکیده مقاله به دبیرخانه رسید که پس از ارزیابی اولیه حدود ۴۲ چکیده مقاله انتخاب شد و از نویسنده های مقالات خواسته شد اصل مقالات را ارسال کنند تا بررسی بعدی بر اساس مقاله کامل انجام شود.

علیرضا قاسم خاندبیر فیلم های تجسمی هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر نیز در این جلسه گفت: پنج سال قبل که قرار شد فیلم های مستند هنرهای تجسمی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر قرار گیرد هدف این بود که شناخت بیشتری نسبت به فیلم مستند و ارتباط آن با هنرهای تجسمی ایجاد شود تا از طریق فیلم های هنرهای تجسمی تحولات و اتفاقات هنرهای تجسمی بیان شود.

قاسم خان افزود: پرتره هنرمندان تجسمی، معرفی تحولات هنر، نگهداری آثار هنرمندان از طریق فیلم مستند و توجه به فرهنگ بومی در این فیلم ها مورد توجه قرار می گیرد. در جشنواره «سینما حقیقت» به عنوان مهمترین جشنواره فیلم مستند از بین ۸۰۰ فیلم فقط ۶۰ فیلم در زمینه های هنرهای تجسمی حضور داشت که به نسبت ظرفیت های هنرهای تجسمی تعداد اندکی است. بنابراین ضرورت دارد که به تولید فیلم های تجسمی توجه شود و به عنوان یک رویداد بین بخشی حمایت هایی انجام شود. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی جایزه ای را به این بخش اختصاص داده است که به فیلم برگزیده هنرهای تجسمی، جایزه ای به عنوان حمایت برای ساخت فیلم بعدی درباره هنرهای تجسمی را می دهد.

دبیر فیلم های مستند هنرهای تجسمی هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با تاکید بر ضرورت تهیه فیلم شناخت هنرهای تجسمی گفت: از این جشنواره اطلاعاتی درباره تعداد فیلم های هنرهای تجسمی، موضوعات و ... به دست می آید که می توان پس از چند دوره فیلم های مستند هنرهای تجسمی در جشنواره فجر، فیلم شناخت هنرهای تجسمی را تهیه کرد که اطلاعات آن می تواند منبع تحقیقاتی و فکری برای هنرمندان و پژوهشگران باشد.

قاسم خان با اشاره به اینکه ۷۰ فیلم هنرهای تجسمی به جشنواره هنرهای تجسمی فجر رسیده است، گفت: ضرورت دارد به نهادها و مراکز مسئول توجه داده شود که اگر با یک بودجه ای درباره هنرهای تجسمی فیلمی ساخته شود، این فیلم به بازتر شدن ابعاد هنرهای تجسمی در جامعه کمک می کند.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات و دیدگاه های خود را درباره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بیان کردند.

حسن بلخاری، محمدرضا جعفری جلوه، حسن ریاحی، غلامرضا اسلامی، محمدعلی رجبی، مجید شریف زاده، اسماعیل آذر، محمدحسین نیرومند، حسین پارسایی، محمدعلی خبری در این جلسه کمیسیون حضور داشتند.