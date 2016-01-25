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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

در نشست مدیر کل میراث فرهنگی و هتلداران آذربایجان شرقی مطرح شد؛

لزوم آشنایی مدیران با روش­ های روزآمد و علمی در مدیریت هتل ها

لزوم آشنایی مدیران با روش­ های روزآمد و علمی در مدیریت هتل ها

تبریز – مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: هتلداری علمی و استفاده از روش­های نوین و به روز لازمه رسیدن هتل­ها به درآمد پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست ظهر دوشنبه در نشست با مدیران و مالکان هتل­های آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده در ماه های اخیر در کشور، نقطه عطفی در گردشگری کشور و به خصوص استان به وجود آمده است و باید به بهترین نحو از این فرصت بهره برد.

وی با تأکید بر این که هتلداری یک علم است و در عصر حاضر  دیگر نمی توان با روش های سنتی و غیر علمی رضایت خاطر گردشگران را فراهم آورد، بهره گیری از مشاوران آگاه و متخصص را در حوزه تبلیغات و بازاریابی امری ضروری دانست.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ورود به عرصه تبلیغات و تجارت الکترونیک، آگاهی از علم بازاریابی و معماری داخلی را از جمله اصول مدیریت علمی در عرصه هتلداری عنوان کرد و خواستار همکاری هتلداران برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به گردشگران شد.  

حق پرست در پایان سخنان خود انتخاب تبریز به عنوان «شهر نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸» را  فرصتی بزرگ به منظور معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری تبریز به جهانیان دانست و بر اهمیت نقش هتلداران در این زمینه تأکید کرد.

بهسازی و استانداردسازی هتل های آذربایجان شرقی ضروری است

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به ورود جدی دبیرخانه سازمان همکاری های اسلامی بعد از انتخاب تبریز به عنوان "شهر نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸" و طراحی پکیج های تبلیغاتی در راستای شناساندن آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری تبریز، استاندارسازی هتل ها را بسیار حائز اهمیت دانست.

احمد حمزه زاده تأکید کرد: به این منظور ضروری است هتل های استان در راستای تطبیق استاندارهای خود با معیارهای جهانی گام برداشته و بر بهسازی و استانداردسازی هتل های استان اهتمام ورزند.

گفتنی است در این نشست تعدادی از هتلداران نیز به بیان مشکلات و دغدغه های خود با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداختند که تحمیل مالیات های سنگین به هتلداران و عدم تخصیص اعتبار و وام بانکی کم بهره جهت استانداردسازی از سوی بانک ها از جمله مشکلات مطرح شده در این دیدار بود.

کد مطلب 3033427

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