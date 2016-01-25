به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی خسروانی مقدم افزود: بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش نه تنها به بیمه شدگان منطقه غرب و جنوب غرب تهران خدمت رسانی می کند، بلکه بسیاری از حادثه دیدگان و بیماران تصادفی این مناطق نیز به این بیمارستان منتقل می شوند.

وی با اشاره به ۴۵۰ تخت فعال بیمارستان فیاض بخش گفت: باند هلی کوپتر و بخش انکولوژی برای درمان بیماران سرطان از ویژگی های منحصر به فرد این بیمارستان است.

خسروانی مقدم با بیان اینکه اورژانس بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش در سالهای گذشته بالاترین امتیاز را در سطح اورژانس بیمارستان های کشور کسب کرده است، اظهار داشت: اورژانس جدید این مرکز درمانی به صورتی طراحی شده تا خدمات بهتر و با کیفیت تر ارائه شود.

ساختمان جدید بیمارستان شهید فیاض بخش به عنوان بزرگترین طرح شرکت خانه سازی ایران پس از بیمارستان میلاد است که در زیربنای ۶۱ هزار متر در ۷ طبقه احدث می شود.