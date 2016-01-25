تنها راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز صبح دوشنبه در بازدید از شرکت نساجی کویر سمنان، با تاکید بر اینکه همه ما باید تلاش کنیم مسائل و مشکلات بخش تولید حل شود، تصریح کرد: این امر باعث خروج از رکود اقتصادی و تقویت تولید و رونق اقتصادی می شود.

وی افزود: اگر یک واحد تولیدی مسائل و مشکلاتش حل شود به مجموعه واحدهای تولیدی کمک کرده ایم چون زنجیر واحدها به هم متصل هستند.

استاندار سمنان برای پیگیری مصوبات جلسات مربوط به واحدهای تولیدی در کنار گزارش دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: گروه هایی از سوی استانداری به واحدهای تولیدی می روند و مسائل و مشکلات آنها را بررسی و ارائه گزارش خواهند کرد که تا چه اندازه مصوبات پیگیری و حل شده است.

خباز با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی باید به صورت ۱۰۰ درصد فعال باشند، تصریح کرد: اگر تلاش کنیم خداوند رحمتش را افزون خواهد کرد و برای برطرف کردن مشکلات مختلف جامعه کمک و یاری خواهد داد.

وی همچنین به ویژگی های خوب شرکت نساجی کویر سمنان اشاره داشت و افزود: وجود نظم و نظافت مناسب و ایجاد فضای سبز از مشخصات این شرکت است.

استاندار سمنان همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی خواست در خصوص طرح توسعه این شرکت همکاری و همیاری داشته باشند.

شرکت نساجی کویر سمنان با تولید نخ صد در صد پنبه و ظرفیت اسمی پنج هزار تن و میزان سرمایه ۵۷۵ هزار میلیون ریال، ۷۰۰ نفر را مشغول به کار کرده است.