برخورد با عوامل حادثه دانشگاه شريف در حيطه وزارت علوم است

به گزارش خبرگزاري مهر، اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان حركت حادث شده در دانشگاه صنعتي شريف را حركتي دور از منزلت دانشجويي بر شمرده و خواستار حفظ حرمت فضاي دانشگاه و كرامت بخشي به دانشجو، استاد و كليه دانشگاهيان است و از توهين صورت گرفته به شان استاد در مرتبه اول و رئيس دانشگاه در مرتبه دوم ابراز تاسف مي كند.

ليكن يادآوري مي شود كليه تصميم گيري ها در مورد محيط دانشگاه مانند موضوع اخير بايد با جلب نظر، مشاركت و توافق كليه دانشگاهيان در مرحله تصميم سازي و تصميم گيري صورت گيرد و مسئولين امر بايد در جهت بازنگري در انديشه ها و تقويت روحيه مشورت پذيري گام بردارند.

در پايان ضمن آرزوي توفيق جامعه دانشجويي و بهبود هرچه سريعتر رياست دانشگاه صنعتي شريف، اين اتحاديه، جامعه دانشجويي را از كليه سوء ظن ها مبري دانسته و خاطر نشان مي كند كه مسئوليت برخورد با عوامل اين حادثه تاسف بار در حيطه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و هرگونه بزرگنمايي و تلاش در جهت ارجاع موضوع به مراجع ديگر هدفي جزء تخريب شخصيت دانشجو و فضاي دانشگاه نخواهد داشت.