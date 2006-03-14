  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۱۶

اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان در بيانيه اي عنوان كرد:

برخورد با عوامل حادثه دانشگاه شريف در حيطه وزارت علوم است

اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان در بيانيه اي ضمن تاسف از توهين صورت گرفته به شان استاد و رئيس دانشگاه برخورد با عوامل حادثه دانشگاه شريف را تنها در حيطه وزارت علوم دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان حركت حادث شده در دانشگاه صنعتي شريف را حركتي دور از منزلت دانشجويي بر شمرده و خواستار حفظ حرمت فضاي دانشگاه و كرامت بخشي به دانشجو، استاد و كليه دانشگاهيان است و از توهين صورت گرفته به شان استاد در مرتبه اول و رئيس دانشگاه در مرتبه دوم ابراز تاسف مي كند.

ليكن يادآوري مي شود كليه تصميم گيري ها در مورد محيط دانشگاه مانند موضوع اخير بايد با جلب نظر، مشاركت و توافق كليه دانشگاهيان در مرحله تصميم سازي و تصميم گيري صورت گيرد و مسئولين امر بايد در جهت بازنگري در انديشه ها و تقويت روحيه مشورت پذيري گام بردارند.

در پايان ضمن آرزوي توفيق جامعه دانشجويي و بهبود هرچه سريعتر رياست دانشگاه صنعتي شريف، اين اتحاديه، جامعه دانشجويي را از كليه سوء ظن ها مبري دانسته و خاطر نشان مي كند كه مسئوليت برخورد با عوامل اين حادثه تاسف بار در حيطه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و هرگونه بزرگنمايي و تلاش در جهت ارجاع موضوع به مراجع ديگر هدفي جزء تخريب شخصيت دانشجو و فضاي دانشگاه نخواهد داشت.

کد مطلب 303344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها