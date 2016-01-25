به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود ضمن بیان اینکه از میان ۱۱۸ پروژه قابل افتتاح در دهه فجر امسال، ۹۱ پروژه عمرانی و ۲۷ پروژه اقتصادی هستند، تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه ها در مجموع برای ۳۵۷ نفر، شامل ۱۷۷ نفر در بخش اقتصادی و ۱۸۰ نفر در بخش عمرانی به صورت مستقیم کارآفرینی شده است.

وی افزود: مجموع ریالی اعتبارات ۹۱ پروژه عمرانی شهرستان شاهرود که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح خواهند شد ۴۶۵ میلیارد ریال و مجموع اعتبارات ۲۷ طرح اقتصادی ۲۶۴ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

بهسازی آسفالت محور شاهرود-آزادشهر

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه بیشترین پروژه قابل افتتاح در دهه مبارک فجر شاهرود متعلق به جهادکشاورزی با ۲۹ طرح است، گفت: پس از این نهاد، امور توزیع برق شهرستان با ۲۴ پروژه عمرانی، وزارت کشور و مجموعه فرمانداری ۹ طرح، صنعت و معدن هشت پروژه اقتصادی، آبفای شهری و شهرداری های مجن، رودیان، کلاته خیج و بسطام باهفت پروژه، شهرداری شاهرود باشش پروژه، آبفای روستایی چهار طرح، بنیاد مسکن چهار طرح و راه و ترابری نیز با چهار طرح در رتبه بعدی تعداد پروژه های قابل افتتاح قرار دارند.

هاشمی افزود: همچنین در ایام دهه مبارک فجر چهار طرح ویژه سازمان نوسازی مدارس با سه پروژه آموزشگاهی و یک پروژه مدرسه مسکن مهر، به بهره برداری خواهند رسید.

وی درباره پروژه شاخص راه و ترابری شهرستان شاهرود نیز توضیح داد: بزرگترین پروژه قابل افتتاح در این ایام مبارک افتتاح روکش آسفالت محور شاهرود-آزادشهر با ۶۵ میلیارد ریال خواهد بود و همچنین پروژه های ویژه پارک علم و فناوری، سردخانه و فاز دوم کارخانه آرد شاهرود، جهادکشاورزی و شهرداری ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.

اجرای طرح «۱۲ شب ۱۲ مسجد» در شاهرود

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود در تشریح برنامه های ویژه دهه مبارک فجر نیز گفت: طرح ویژه ۱۲ شب ۱۲ مسجد با حضور مجموعه فرمانداری و مسئولان برخی نهادهای دولتی در قالب دیدار با مردم و بازدید از شهر و روستاها، حضور در گلزار شهدا، ادای احترام به خانواده معزز شهدا، دیدار با جانبازان و افتتاح پروژه های روستایی در بخش مرکزی و بیارجمند، بسطام در زمره برنامه های محوری دهه مبارک فجر این شهرستان خواهند بود.

هاشمی همچنین از سفر یکروزه استاندار سمنان به شاهرود در ایام دهه فجر خبر داد و بیان داشت: مردم در یکی از روزهای این ایام مبارک شاهد حضور محمدرضا خباز در شهرستان و افتتاح پروژه مدرسه مسکن مهر و پارک علم و فناوری استان سمنان واقع در شاهرود خواهند بود.

وی افزود: در برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر سعی شده است تا اصل مردم محوری همواره رعایت شود چرا که ما معتقدیم هرکجا که زمام امور به دست مردم باشد موفقیت های چشم گیری بدست خواهد آمد.

۲۲۹ شعبه اخذ رای در شاهرود آماده برگزاری انتخابات

فرماندار شاهرود همچنین با بیان اینکه امور مرتبط به برگزاری انتخابات از ۱۰ ماه گذشته در مجموعه فرمانداری این شهرستان آغاز شده است، گفت: شاهرود با ۲۲۹ شعبه اخذ رای شامل ۱۸۴ شعبه ثابت و ۴۵ شعبه سیار آماده برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.

هاشمی با بیان اینکه از بیستم آبانماه به صورت رسمی کار مهیا سازی شهرستان برای انتخابات آغاز شده است، توضیح داد: خوشبختانه شرایط برای برگزاری انتخابات به خوبی مهیا است و اهالی همیشه در صحنه شهرستان می توانند در ۱۴۲ شعبه مستقل در شهر شاهرود اعم از مدارس، اماکن ورزشی، مساجد و دانشگاه ها، ۲۰ شعبه در بخش مرکزی، ۴۹ شعبه در بخش و شهر بسطام و ۱۸ شعبه در بیارجمند نسبت به انتخاب نامزد مورد علاقه خود اقدام کنند.

وی افزود: همچنین برای رفاه حال بانوان از بین ۲۲۹ شعبه موجود در شهرستان شاهرود، ۲۳ شعبه اخذ رای شامل ۱۳ شعبه شهری در شاهرود و ۱۰ شعبه در روستاهای بخش بسطام مختص به بانوان خواهند بود همچنین ۵۰ شعبه در شهرستان میامی وظیفه جمع آوری آراء مردم را برای انتخاب یک کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شهرستان های شاهرود و میامی را برعهده دارند.

کمبودهای انتخاباتی برطرف شده اند

معاون استاندار سمنان با اشاره به فعالیت کمیته های هشت گانه انتخابات در شهرستان شاهرود، گفت: کمیته های اجرایی، پشتیبانی، امنیت، اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، حراست و حقوقی از زمان اعلام دستور رسمی آغاز فعالیت های انتخاباتی وظایف خود را به خوبی انجام می دهند، همچنین کمبودها، تهدیدات، شاخصه ها و ظرفیت های انتخابات در شهرستان شناسایی و برای رفع نقاط ضعف خوشبختانه اقدام شده است.

هاشمی با بیان اینکه شهرستان شاهرود آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را دارد، بیان داشت: به شهروندان عزیز این اطمینان را می دهیم که شرایط برای برگزاری انتخابات ویژه با حضور حداکثری مردم مهیا است همچنین از اصحاب رسانه و مطبوعات خواستاریم تا نسبت به دعوت همگانی از مردم برای حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفندماه جاری کمک حال دولتمردان و کمیته اجرایی انتخابات باشند.

وی افزود: سه هزار نفر به صورت مستقیم در امر برگزاری انتخابات در شهرستان شاهرود شامل بازرسان، سربازرسان محافظان صندوق ها و ... دخیل هستند و برای همه این افراد کلاس ها و دوره های آموزشی ویژه برگزار شده است و همچنین کمیته های هشت گانه ستاد برگزاری انتخابات شهرستان از بدو آغاز کار تا کنون بالغ بر ۴۵ جلسه با موضوعات مختلف را برگزار کرده اند تا همه جوانب برگزاری این رویداد مهم سنجیده شود همچنین باید گفت به ازای هر ۲۰ شعبه اخذ رای یک سربازرس (در مجموع ۱۴ نفر) در شاهرود فعالیت خواهند داشت.

اجرای برجام پیروزی تاریخی ملت ایران بود

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود، از اجرایی شدن برجام به عنوان پیروزی بزرگ ملت ایران نام برد و گفت: این موفقیت بزرگ و تاریخی با حمایت های مقام معظم رهبری و تلاش های دولتمردان متعلق به همه آحاد مردم شهید پرور ایران اسلامی در جای جای این مرز و بوم است که حقانیت ملت شریف ایران را به جهانیان بار دیگر ثابت کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برجام و توافق هسته ای دنیا یکبار دیگر حقانیت ملت ایران را در حالی دید که ایران و ایرانی بازهم ثابت کرد به دنبال ساخت بمن اتم نیست و نخواهد بود همچنین انرژی صلح آمیز هسته ای با مصارف دارویی، تحقیقاتی، سوخت و انرژی را حق خود می داند و این تلاش ها جز در سایه مجاهدت های شهدای گرانقدر ایران اسلامی به ویژه شهدای هسته ای به دست نمی آمد.

وی افزود: امروزه عزت و اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان مرهون مجاهدات همین بزرگرانی است که با نثار خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند لذا مسئولان نهادهای اجرایی و دولتی شهرستان شاهرود می بایست ایام دهه مبارک فجر را زمانی مغتنم برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در سی و هفت سال تاریخ باشکوه خود، برای آحاد مردم به ویژه نسل جوان بشمارند.

کمیته سرمایه گذاری شاهرود آماده کمک به تولید

فرماندار شاهرود همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامه های ویژه جذب سرمایه گذار در دوران پسابرجام شهرستان، گفت: بخش خصوصی امروزه برای سرمایه گذاری در استان سمنان اعلام آمادگی کرده اند و ما نیز برای استفاده از این پتانسیل در گام نخست نسبت به ایجاد کمیته سرمایه گذاری و صنعت در فرمانداری اقدام کرده ایم که امیدواریم بتوانیم در آینده نه چندان دور شاهد حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این منطقه باشیم.

هاشمی افزود: قطعا کمیته سرمایه گذاری و صنعت می تواند با بررسی پتانسیل های وجود در بخش سرمایه گذاری شهرستان و همچنین آماده سازی و معرفی ظرفیت های موجود در این خطه برای جذب سرمایه گذاران، نقش ویژه ای ایفا کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر از خبرنگار مهر درباره برنامه های ویژه انقلاب با محوریت نسل جوان، توضیح داد: کمیته دانش آموزی ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر شهرستان با ریاست آموزش و پرورش اقدامات مناسبی را در این زمینه در دستور کار دارد همچنین شاهرود در ایام دهه مبارک فجر شاهد میزبانی مسابقات کشوری ووشو انتخابی تیم ملی و مسابقات قهرمانی کشور در رشته کاراته جام دهه فجر خواهد بود که امیدواریم با این برنامه ها بتوانیم در ایجاد نشاط اجتماعی موفق عمل کنیم.

هاشمی در خاتمه گفت: براساس ارزیابی های انجام شده فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود در بحث تکریم ارباب رجوع طی سال ۹۳ رتبه سوم در بین هشت شهرستان استان سمنان را به خود اختصاص داده و این درحالی است که این مجموعه، طی سال های گذشته همواره در زمره فرمانداری های هفتم و هشتم در باب تکریم ارباب رجوع قرار داشته است.