ورود ۱۰هزار تاکسی مدرن طی ۳سال آینده به پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر در مراسم ورود ۵۰ خودروی هیبریدی و یورو۵ به ناوگان تاکسیرانی اظهارداشت: مشکل آلودگی هوا بزرگترین مشکل است که قصد داریم با استفاده از سوخت پاک و خودروهای دارای استاندارد یورو۵ و هیبریدی تحول بزرگی در شهر ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه ۸۰ هزار تاکسی در تهران وجود دارد که میلیون‌ها نفر را جابجا می‌کنند، اظهارکرد: بر این اساس طی سه سال آینده ۱۰ هزار خودروی مدرن را وارد چرخه تاکسیرانی خواهیم کرد تا چهره شهر تغییر کند.

وی با بیان اینکه پروژه کالسنتر ناوگان تاکسیرانی نیز به زودی از طریق اپلیکیشن موبایلی رونمایی می‌شود، افزود: مردم می‌توانند با نصب آن در کوتاهترین زمان ممکن به تاکسی دسترسی داشته باشند، چراکه کالسنترها ابتدا در خودروهای مدرن و در مرحله بعد در سایر تاکسی‌های شهر نصب خواهند شد.