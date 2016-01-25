  1. استانها
  2. همدان
۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

کارشناس پیش‌بینی مرکز هواشناسی استان همدان:

دمای هوای همدان کاهش می یابد/وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت

دمای هوای همدان کاهش می یابد/وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت

همدان- کارشناس پیش‌بینی مرکز هواشناسی استان همدان گفت: دمای هوای استان همدان تا پنج شنبه آینده روند کاهش دارد و سردتر می شود.

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تا اواخراین هفته شاهد بارش باران و برف در استان همدان خواهیم بود، اظهار داشت: دمای هوا در استان همدان روند کاهشی خود را طی خواهد کرد.

وی از بارش باران و برف در برخی ساعات امروز در استان همدان خبر داد و گفت: دیشب دمای هوای همدان به صفر درجه سانتیگراد رسید و امشب به منفی ۳ درجه نیز خواهد رسید.

پیرتاج با بیان اینکه در روز گذشته بیشترین بارش با ۵۰ میلی متر در شهرستان تویسرکان به ثبت رسیده است، افزود: میزان بارش باران در همدان نیز ۲۳ میلی متر گزارش شده است.

کارشناس پیش‌بینی مرکز هواشناسی استان همدان عنوان کرد: بارش های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در شهرستان ها ۵۵ کیلومتر برساعت و در مرکز استان ۵۰ کیلومتربرساعت گزارش شده است، گفت: از فردا سرعت وزش باد بیشتر خواهد شد.

پیرتاج با بیان اینکه از فردا پدیده مه آلودگی یز نرخ خواهد داد به میزان ذخایر آبی استان همدان اشاره کرد و گفت: امسال بامشکل کم آبی مواجه نمی شویم و ذخایر آب استان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

کد مطلب 3033459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها