دمای هوای همدان کاهش می یابد/وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تا اواخراین هفته شاهد بارش باران و برف در استان همدان خواهیم بود، اظهار داشت: دمای هوا در استان همدان روند کاهشی خود را طی خواهد کرد.

وی از بارش باران و برف در برخی ساعات امروز در استان همدان خبر داد و گفت: دیشب دمای هوای همدان به صفر درجه سانتیگراد رسید و امشب به منفی ۳ درجه نیز خواهد رسید.

پیرتاج با بیان اینکه در روز گذشته بیشترین بارش با ۵۰ میلی متر در شهرستان تویسرکان به ثبت رسیده است، افزود: میزان بارش باران در همدان نیز ۲۳ میلی متر گزارش شده است.

کارشناس پیش‌بینی مرکز هواشناسی استان همدان عنوان کرد: بارش های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در شهرستان ها ۵۵ کیلومتر برساعت و در مرکز استان ۵۰ کیلومتربرساعت گزارش شده است، گفت: از فردا سرعت وزش باد بیشتر خواهد شد.

پیرتاج با بیان اینکه از فردا پدیده مه آلودگی یز نرخ خواهد داد به میزان ذخایر آبی استان همدان اشاره کرد و گفت: امسال بامشکل کم آبی مواجه نمی شویم و ذخایر آب استان در وضعیت مناسبی قرار دارد.