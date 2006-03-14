توجه به ورزشهاي پايه در دستوركار سازمان قراردارد

هادياني مديرعامل شركت توسعه ونگهداري سازمان تربيت بدني درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به اين كه ورزشهاي شنا، دووميداني و ژيمناستيك جزء ورزشهاي پايه است، سياست ما درسازمان تربيت بدني ايجاد سالنهاي استاندارد درمراكز استانها براي اين ورزشها است.

وي با تاكيد برنگاه ويژه سازمان به استانهايي كه داراي توانمنديهاي خاص ورزشي هستند، تصريح كرد: ما به اين استانها نگاه ويژه اي داريم و سعي خواهيم كرد تا امكانات مناسبي را براي آنها ايجاد كنيم و دولت نيزدراين راه همكاري لازم را انجام داده وما نيز برنامه خاصي را در دستوركار قرارداده ايم.

هادياني درخصوص تاسيس سالن تمريني وسكوي تماشاگران براي سالن اختصاص دووميداني خاطرنشان كرد: درحال حاضر امكان تكميل پروژه سالن جانبي وجود ندارد، ولي اين پروژه خبري برنامه هاي اصلي ما مي باشد.

وي با بيان اينكه دربرنامه 4 ساله بايد سرانه ورزشي را از5/0 متر مربع به يك متر برسانيم، گفت: اين امرهزينه زيادي دربر خواهد داشت، ولي بايد با همكاري دولت، ملت وسازمان تربيت بدني اين امر را محقق كنيم.

شايان ذكر است: هادياني براي افتتاح رسمي سالن اختصاصي دووميداني خراسان به مشهد سفركرده بود.