  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۲۹

مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني:

توجه به ورزشهاي پايه در دستوركار سازمان قراردارد

هيات ما در سازمان تربيت بدني توجه به ورزشهاي پايه و تاسيس سالنهاي دووميداني، شنا و ژيمناستيك درمراكز استانها است.

هادياني مديرعامل شركت توسعه ونگهداري سازمان تربيت بدني درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به اين كه ورزشهاي شنا، دووميداني و ژيمناستيك جزء ورزشهاي پايه است، سياست ما درسازمان تربيت بدني ايجاد سالنهاي استاندارد درمراكز استانها براي اين ورزشها است.

وي با تاكيد برنگاه ويژه سازمان به استانهايي كه داراي توانمنديهاي خاص ورزشي هستند، تصريح كرد: ما به اين استانها نگاه ويژه اي داريم و سعي خواهيم كرد تا امكانات مناسبي را براي آنها ايجاد كنيم و دولت نيزدراين راه همكاري لازم را انجام داده وما نيز برنامه خاصي را در دستوركار قرارداده ايم.

هادياني درخصوص تاسيس سالن تمريني وسكوي تماشاگران براي سالن اختصاص دووميداني خاطرنشان كرد: درحال حاضر امكان تكميل پروژه سالن جانبي وجود ندارد، ولي اين پروژه خبري برنامه هاي اصلي ما مي باشد.

وي با بيان اينكه دربرنامه 4 ساله بايد سرانه ورزشي را از5/0 متر مربع به يك متر برسانيم، گفت: اين امرهزينه زيادي دربر خواهد داشت، ولي بايد با همكاري دولت، ملت وسازمان تربيت بدني اين امر را محقق كنيم.

شايان ذكر است: هادياني براي افتتاح رسمي سالن اختصاصي دووميداني خراسان به مشهد سفركرده بود.

کد مطلب 303346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها