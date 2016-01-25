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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۴۶

با سخنرانی حجت الاسلام پیروزمند؛

«مؤلفه ها و شاخص های شهر زیارتی» بررسی می‌شود

«مؤلفه ها و شاخص های شهر زیارتی» بررسی می‌شود

حجت الاسلام علیرضا پیروزمند در دومین نشست «گفتمان شهر» در مشهد با موضوع «مؤلفه ها و شاخص های شهر زیارتی» سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا پیروزمند در دومین نشست «گفتمان شهر» در مشهد سخنرانی می کند.

در این نشست که چهارشنبه ۷ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ در محل پژوهشکده ثامن(سناباد ۴۱، چهارراه اول سمت راست، پلاک ۳۴) برگزار می شود، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا پیروزمند عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم با موضوع «مؤلفه ها و شاخص های شهر زیارتی» به ارائه سخنرانی و بحث و تبادل نظر با حاضران خواهد پرداخت.

این نشست از سوی گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن برگزار می شود.

کد مطلب 3033476

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