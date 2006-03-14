احتمالات مربوط به توطئه در حملات 11 سپتامبر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي 911truth، دكتر "استيون جونز" استاد دانشگاه "بريگاه يونگ" در ايالت "يوتا"ي آمريكا بر اين باور است كه علت فرو ريختن برج هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك انفجار مواد منفجره اي بوده است كه در داخل ساختمان جاسازي شده بود.

وي با استفاده از تصاويري كه از يك دوربين آماتور گرفته شده ، اين مساله را مطرح كرده است.

گرچه پيشتر نيز تئوري هايي مربوط به توطئه در انفجارهاي اين دو برج وجود داشته است اما اين تئوري ها عمدتاً از سوي محافل غير غربي و به ويژه چپي ها در غرب بوده است اما اخيراً افراد و محافلي در غرب كه عمدتاً وابسته و نزديك به كانون هاي قدرت هستند از احتمال دخالت ديگر نيروها در اين امر خبر داده اند.

دكتر جونز استدلالهاي دولت آمريكا در رابطه با علت فروريختن اين دو برج را رد و اعلام كرد كه كه شايد تنها دليل و توضيح براي فروپاشي اين دو برج را مي توان قرار گرفتن مواد انفجاري در درون اين ساختمان ها ذكر كرد.

وي همچنين استدلال مي كند كه 650 درجه سانتيگراد كه از انفجار در سوخت هواپيماها ناشي مي شود به اندازه كافي حتي براي خم كردن تيرآهن هاي فولادي ساختمان كافي نبوده است چه برسد به اينكه بتواند آنها را ذوب كند.

به گفته وي، اگر اين فولادها ذوب هم مي شد و حرارت براي ذوب كردن آنها كافي بود برجها نبايد كاملاً در جايي كه بنا شده اند فرو مي ريختند و به عقيده وي اين برج ها بايد به طرفين فرو مي ريختند.

در همين زمينه چندي پيش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز نيز در يك برنامه نادر و شگفت انگيز از احتمال دست داشتن اسرائيلي ها درحادثه يازده سپتامبر خبر داد.

محافل مختلف همچنين در روزهاي اخير به نقل از منابع اطلاعاتي، اين مساله را مورد تائيد قرار دادند كه اطلاع محافل اسرائيلي از اين موضوع قطعي شده است و برخي ديگر از سازمانهاي اطلاعاتي از جمع آوري اطلاعات از سوي ماموران موساد و همچنين كنترل خطو مخابراتي از سوي شركت هاي اسرائيلي نظير "امداكس" خبر داده اند.

يكي از مقامات سفارت اسرائيل در آمريكا در گفتگو با فاكس نيوز هرگونه اتهامي را در اين مورد رد كرده است و اين درحالي است كه برخي از تحليلگران اذعان مي كنند كه سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا بيش از آنچه كه گفته مي شود؛ درباره دخالت عوامل اسرائيلي در اين حادثه اطلاعات دارند.

همچنين در همين رابطه عدم شركت "جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا و "كاندوليزا رايس" وزير خارجه اين كشور در كنفرانس اخير لابي اسرائيلي ايپك در آمريكا - بنابر رسم سالهاي گذشته- را يكي از دلايل و نشانه هاي صحت اين موضوع مي دانند.

در كنفرانس سال گذشته بوش به خاطر ابراز نارضايتي خود نسبت به جاسوسي دو تن از اعضاي اين لابي به همراه "لري فرانكلين" يك كارشناس پنتاگون براي اسرائيل از شركت در كنفرانس ساليانه خودداري كرد و شركت رياست جمهوري آمريكا را تا سطح وزير خارجه تقليل داد ولي در سال جاري وزير خارجه نيز از اين امر خودداري كرد.