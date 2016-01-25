پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه ویژه کارت منزلت سالمندان به شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین میثم امرودی در چهارمین جلسه ستاد شهر دوستدار سالمند که با حضور تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک، دنیامالی و شجاع پوریان اعضای شورای اسلامی شهر تهران، سمانه زمانی مدیرکل سلامت شهرداری تهران و سایر اعضای این ستاد در سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد؛ با اشاره به این که در حال حاضر کارت منزلت برای سالمندان بالای 65 سال صادر می شود، گفت:آن چه امروز باید مورد بررسی قرار گیرد نحوه صدور واحد و توزیع کارت است که سازمان فناوری باید این امر را بررسی کند.

وی ادامه داد: آن چه مورد اهمیت است این است که تمامی سازمان های مربوطه باید با سازمان فناوری درخصوص کارت های منزلت هماهنگ باشند تا در این زمینه یکسان سازی صورت گیرد.

معاون امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران بیان داشت: مصوبه ستاد شهر دوستدار سالمند مصوبه شورای شهر است و تمامی کسانی که در این جلسه شرکت کرده اند صاحب رأی هستند.

امرودی اظهار داشت: پیشنهاد من در این جلسه این است که برای کارت منزلت سالمندان سیستم یکپارچه ای تعریف شود و شهرداری با مراجعه به یک سیستم اطلاعات رابگیرد و سایر سازمانها با محوریت سازمان فناوری و اطلاعات فعالیت کنند.

وی گفت: موضوع دیگر این است که شهرداری می تواند از توانایی بانک شهر با شرایط خاص نسبت به صدور کارت منزلت سالمندان استفاده نماید.

همچنین سمانه زمانی مدیرکل سلامت شهرداری تهران ضمن معرفی اعضای شهر دوستدار سالمندگفت:آن چه که باید موردبررسی قرار گیرد کلیت کارت شهروندی منزلت است که باید چه آیتم هایی را در نظر گیرد؟چه گروه هایی را شامل شود؟ چه سنی را در برگیرد؟ و اینکه تعیین تکلیف شود کارت های منزلت چه مبلغی باید شارژ شود و مبلغ شارژ برای خدمات فرهنگی، سینما، موزه، حمل و نقل، فضای مجازی و ... به تفکیک چه مقدار باید باشد.

وی با بیان این که برای تعیین این موضوع منتظر برگزاری ستاد و تعیین تکلیف بودیم خاطرنشان کرد: امیدواریم در این جلسه به جمع بندی لازم در این موارد برسیم.

در ادامه با تصویب پیشنهاد امرودی مقرر شد اداره کل سلامت به عنوان دبیرخانه این امر ظرف مدت یک ماه با تمامی سازمان هایی که در این طرح ملزم به ارائه خدمات هستند جلسه تشکیل داده و مذاکرات لازم را انجام دهد و اطلاعات لازم را در زمینه احصای خدمات، میزان تخفیف یا کمک و ... را در مورد هر سازمان جمع آوری کند و به شورا ارائه دهد.

همچنین با تصویب اعضای ستاد شهر دوستدار سالمند مدیرکل سلامت شهرداری تهران موظف شد تا برآورد هزینه های سال 95 و عملکرد سال گذشته را برای جلسه آینده این ستاد آماده کند.

در ادامه مقرر شد برای سال جاری هر سازمان کارت منزلت را در اعتبار خود ببیند و برای سال آینده پیشنهاد اختصاص ردیفی با اولویت معاونت برنامه ریزی و برآورد هزینه های کارت منزلت به شورای شهر جهت بررسی ارائه شود.