به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا رفیعی غروب دوشنبه در سومین یادواره شهید سید کاظم موسوی و ۱۸ شهید فرهنگی میامی به میزبانی حسینیه اعظم این شهر، با اشاره به اینکه دستگیری سربازان آمریکایی اقتدار ایران اسلامی را به جهان نشان داد، ابراز داشت: دشمن بداند که هر جوان ایرانی یک بمب اتمی محسوب می شود و این قدرت عقیده و ایمان در بین جوانان و امت اسلامی ایران است که در برابر تمام قدرت های بین المللی تاب مقاومت دارد.

وی افزود: آمریکا و غرب پیش از انقلاب به راحتی در امور ایران دخالت می کردند اما امروز دشمن با افزایش توان دفاعی ایران اسلامی، به دنبال نفوذ فرهنگی و جنگ نرم، از دخالت نظامی به این مرز و بوم دلسرد شده است.

ایران امن ترین کشور در جهان است

این راوی دفاع مقدس ایران را امن ترین کشور جهان دانست و گفت: دشمنان و گروهک ها تروریستی در اتاق های فکر خود، قصد خدشه وارد ساختن به امنیت ایران اسلامی را دارند اما نمی دانند تا زمانی که رهبری واحد، قدرت ایمان، پاسداری از خون شهدا و اعتقاد به وعده الهی در بین ایرانیان وجود دارد، هیچکس نمی تواند امنیت این کشور را بر هم بزند.

رفیعی، نفوذ، استحاله و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را هدف دشمنان از اوایل انقلاب تا کنون دانست و افزود: دشمن با برگزاری کودتا و راه اندازی جنگ تحمیلی سعی بر نابودی انقلاب داشت که ملت ما با ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و رهبری دانا، جوانان و رزمندگان خود در برابر عراق و حامیانش ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان جنگ نرم را در دستور کار خود قرار داده اند و برای گرفتن فرهنگ ایثار و شهادت برنامه ریزی کرده اند، خاطرنشان کرد:دشمن با ترویج استفاده از ماهواره و پخش سریال های مختلف سعی در ترویج بی غیرتی در میان مردم است.

دشمن به دنبال نفوذ در فضای مجازی است

راوی دوران دفاع مقدس با بیان اینکه دشمن با راه اندازی فتنه در سالهای ۷۶ و ۸۸ سعی در ضربه زدن به انقلاب اسلامی داشت، گفت: امروز افزایش تبلیغات در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و سست کردن نهاد خانواده اقدام جدید دشمن است.

رفیعی همچنین با بیان اینکه غیرت و تلاش جوانان ایرانی و پیشرفت در عرصه های علمی و دفاعی خاری در چشم دشمنان شده است، تاکید کرد: امروزه به برکت خون شهدا و دستاوردهای انقلاب اسلامی، ایران در زمره کشورهای دارای فناوری های مدرن از لحاظ نظامی، پزشکی، مهندسی، هوا و فضا و ... است که این پیشرفت ها خاری بر چشم دشمنان است.

وی افزود: نگاهی به کشورهای نا امن در منطقه می تواند به ما اهمیت داشتن رهبری واحد و عقیدتی را نشان دهد که خوشبختانه ایران اسلامی از آن بهره مند است.

اهدای تمبر شهدای فرهنگی به خانواده معظم شهدا، اجرای سرود و مداحی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

شهید حجت الاسلام کاظم موسوی از جمله شهدای دولت در قائله هفتم تیرماه سال ۶۰ بود.