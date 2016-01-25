شاهرود میزبان مسابقات ووشو قهرمانی کشور می شود

محمود متدین در گفتگو به خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه مسابقات ملی قهرمانی ووشو آقایان در رده سنی جوانان ۱۸ تا ۲۱ بهمن در شاهرود، قهرمانی بزرگسالان ویژه بانوان و آقایان در قم و جوانان بانوان در تهران برگزار خواهد شد، افزود: پس از برگزاری این سه دوره از مسابقات اعضای تیم ملی مشخص می شوند، همچنین طی خرداد ماه سال آینده مسابقه درون اردویی به میزبانی تهران، اسامی نهایی ملی پوشان را برای مسابقات جام جهانی و آسیایی مشخص می کند.

وی با اشاره به اینکه جوان گرایی در راس برنامه های فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ادامه داد: این مهم یکی از مولفه های اصلی برای انتخاب تیم ملی است تا بتوانیم برای مسابقات جهانی و آسیایی سال آینده از نیروهای جوان بهره بیشتری ببریم.

۵۰ هزار ووشو کار در کشور فعالیت دارند

دبیر فدراسیون ووشو کشور همچنین گفت: پنجاه هزار نفر ووشوکار در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۵۰ ورزشکار دارای مدال های جهانی و آسیایی هستند.

متدین با بیان اینکه ووشو رشته ای مدال آور است، ابراز داشت: در مسابقات جهانی اخیر به میزبانی اندونزی، تیم ملی کشورمان موفق به کسب شش مدال طلا توسط بانوان و مردان شد که این امر نشان از پتاسیل موجود کشورمان در رشته ورزشی ووشو دارد.

وی افزود: تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی مطرح است و بسیاری از کشورهای دنیا برای بهره گیری از تجارب تیم ملی کشورمان، از این تیم برای برگزاری مسابقات دوستانه دعوت به عمل می آورند که نمونه آن در دعوت فدراسیون ووشو کشور چین از ملی پوشان ایرانی مشهود بود اما با وجود این پتانسیل از مسئولان وزارت ورزش و جوانان می خواهیم که نگاه ویژه ای به این ورزش داشته باشند.