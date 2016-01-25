موزه مشاهیر و مقاومت در آمل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی بعدازظهر دوشنبه در همایش یادیتران که با محوریت شهدای جنگل آمل برگزار شد، بابیان اینکه در آمل به دنبال ایجاد موزهای بنام مشاهیر و حماسه ششم بهمن و جنگل هستیم، بیان کرد: چندین جلسه در استانداری و شهرستان آمل برگزار کردیم و نتایج جلسات برآن شد تا زمینی را شهرداری آمل در اختیار اداره کل حفظ ونشرآثار دفاع مقدس قرار دهد.
وی تصریح کرد: شهرداری آمل زمینی را در اختیار اداره کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس قرارداد و این زمین در حاشیه رودخانه هراز بوده و باید آب منطقهای مازندران سند زمین را صادر کند که این امر هنوز توسط اداره کل آب منطقهای صورت نگرفت.
سردار ملکی بابیان اینکه آیین کلنگ زنی موزه مشاهیر و فرهنگسرا مقاومت آمل لغو شده است،گفت: طبق توافقات انجامشده قرار بود این مراسم امروز عصر با حضور آیت آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برگزار شود که لغو شده و طبق صحبتهای صورت گرفته با فرمانداری آمل مقرر شد این مراسم در دهه فجر با حضور استاندار مازندران به اجرا درآید.
مدیرکل نشرآثار و حفظ ارزشهای دفاع مقدس مازندران با عنوان اینکه حماسه بزرگداشت شهدای جنگل را هرساله برگزار کنیم، اذعان داشت: در اولین همایش یاد یاران از خانوادههای این شهدا والامقام تکریم به عمل آمد.
وی افزود: حماسه ششم بهمن مردم آمل بسیار مهم بوده که چندین بار نام آمل در وصیتنامه سیاسی الهی امام راحل آمده است.
سردار ملکی موزه مشاهیر و فرهنگسرای مقاومت آمل را یکی از مطالبات پیشکسوتان حماسه جنگل این شهرستان عنوان کرد و گفت: مطمئناً در آینده نزدیک عملیات اجرایی این پروژه عظیم به اجرا درمیآید.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به حماسه ششم بهمن آمل اشاره کرد و افزود: حماسه ششم بهمن مردم آمل برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.
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