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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

وزیر اطلاع‌رسانی بحرین خبر داد؛

احتمال سفر پادشاه بحرین به روسیه در ماه آتی میلادی

احتمال سفر پادشاه بحرین به روسیه در ماه آتی میلادی

«عیسی بن عبدالرحمن الحمادی» وزیر اطلاع‌رسانی بحرین از احتمال سفر پادشاه این کشور به مسکو طی ماه میلادی آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عیسی بن عبدالرحمن الحمادی» وزیر اطلاع رسانی بحرین اعلام کرد احتمال دارد «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور طی ماه میلادی آینده به مسکو پایتخت روسیه سفر کند.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: این سفر هنوز قطعی نشده است، اما اگر قرار به مرحله نهایی برسد در ماه فوریه انجام خواهد شد.

وزیر اطلاع رسانی بحرین همچنین اظهار داشت: پادشاه بحرین در سفر احتمالی خود به مسکو با مقامات روسی درباره تقویت روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

گفتنی است، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین آخرین بار در اکتبر سال ۲۰۱۴ به روسیه سفر کرده است.

کد مطلب 3033497

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