یادی از شهدای عملیات خیبر در «فصل شیدایی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسماعیلی کارگردان نمایش «فصل شیدایی» درباره ویژگی های این نمایش در اجرای بندرعباس توضیح داد: در بخش نمایشی انقلاب به گوشه ای از مبارزات انقلابی شهید عباس عباسی پرداخته می شود. این شهید سرافراز از جمله افراد مؤثر در استان هرمزگان بوده که نقش به سزایی در شکل گیری انقلاب اسلامی در این استان داشته است.

وی افزود: همچنین در بخش نمایشی جنگ، به عمليات خیبر پرداخته ایم. این عملیات از حیث حضور رزمندگان استان هرمزگان، حضور پر رنگ سرداران شهیدی همچون احمد کاظمی و مهدی و حمید باکری حائز اهمیت است. اجرای لحظات پایانی زندگی شهید باکری اسماعیلی تصریح کرد: همچنین دلاورمردی شهید استان، شهید موسی درویشی نیز در این عملیات مهم و قابل اشاره است که در بخش نمایشی دفاع مقدس به اینها پرداخته ایم. در کنار آن، لحظات پایانی زندگی شهید سرافراز حمید باکری و شهادت ایشان نیز به اجرا درمی آيد.

این کارگردان همچنین به تغییرات ویژه در آیتم آخرالزمان اشاره کرد و گفت: فرقه های ضاله، وهابیت و اتحاد جهان اسلام در قالب حضور مدافعان حرم برای صیانت از حریم کشورهای اسلامی از تفاوتهای این بخش نمایشی با دیگر استان ها است.

«فصل شیدایی» با حمایت سازمان فرهنگی رسانه ای اوج و ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اجرا می شود و شهرداری بندرعباس، نیروی دریایی سپاه، استانداری بندرعباس و سپاه امام سجاد هرمزگان نیز به گروه یاری رسانه اند. عوامل اجرای این نمایش از مردم گرامی بندرعباس برای تماشای این نمایش دعوت به عمل می آورند.

«فصل شیدایی» با نویسندگی و روایت رسالت بوذری، پنجم تا چهاردهم بهمن به مدت ۱۰ شب در بلوار خلیج فارس، ضلع جنوبی فرودگاه بندرعباس، جنب کمپ اسکان خلیج فارس ساعت ۱۹ اجرا می شود.