امضاء تفاهم نامه همکاری پلیس پایتخت با دانشگاه علامه طباطبایی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی دیدار كرد.

در این نشست، سردار حسین ساجدی نیا، برقراری روابط علمی با دانشگاه ها و مراكز تولید علم را از مهمترین اولویت های پلیس تهران بزرگ دانست و گفت: در شرایطی كه روزانه تغییرات علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چنان شتابان است كه هر گونه اشتباه در برنامه ریزی غیر قابل توجیه است بنابراین همفكری و همگرایی بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است .

رئیس پلیس پایتخت افزود: هدف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از اجرای تحقیقات صرفاً رسیدن به كاربستی منسجم و هدفمند برای موفقیت در ماموریتها است و معتقد هستیم که انجام هرگونه فعالیتی بدون مطالعه و پژوهش منجر به شكست می شود.

در ادامه این جلسه، دكتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی عنوان كرد: اتفاق خوب و مباركی در مراكز اجرایی در حال رخ دادن است، رسیدن به این باور كه زیرساخت فعالیتها می بایست متناسب با انجام مطالعات راهبردی باشد، می تواند سازمانها را در رسیدن به موفقیت یاری رساند.

وی افزود: دانشگاه علامه طباطبایی قطب علمی علوم انسانی در كشور است و با ظرفیت های موجود و توانمندی هایی كه دارد می تواند یاری رسان دستگاه های اجرایی باشد.

در پایان این دیدار، تفاهم نامه همكاری علمی - تحقیقاتی بین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و دانشگاه علامه طباطبایی به امضای سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی پلیس پایتخت و دكتر سلیمی رئیس این دانشگاه رسید.