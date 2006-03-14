نتايج نظرسنجي از اساتيد و دانشجويان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي سراسر كشور درباره استفاده صلح آميز ايران از انرژي هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر از ميان گروه اساتيد و اعضاي هيات علمي 56.6 درصد تعليق داوطلبانه فعاليت هاي هسته اي را از ديدگاه اروپائيان اقدامي براي اعتماد سازي از جانب ايران برشمرده اند. 49.7 دانشجويان نيز همين پاسخ را انتخاب كرده اند.

65.8 درصد از گروه اساتيد همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران براي شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي را فراتر از مقررات NPT ارزيابي كرده و 56.9 درصد نيز همكاري داوطلبانه كشورمان با آژانس در چارچوب پروتكل الحاقي را بدون اينكه به تصويب مجلس رسيده باشد ، نشانه حسن نيت ايران خوانده اند. اين آمار در گروه دانشجويان به ترتيب 53.3 و 51.1 درصد بوده است.

همچنين بيش از89.1 درصد از اساتيد دانشگاه و 86.9 درصد از دانشجويان با اين ادعاي برخي قدرتهاي خارجي مبني بر اينكه ايران با داشتن منابع نفت و گاز نيازي به استفاده از انرژي هسته اي براي توليد برق ندارد ، مخالف بوده اند.

63.4 درصد از اعضاي هيات علمي با اين موضوع كه ايران در صورت تهديد كشورمان به ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت با شرايط كشورهاي اروپايي موافقت كند ، مخالفت كرده اند و 62.3 درصد از ايشان نيز همين پاسخ را حتي در صورت تهديد ايران به تحريم اقتصادي و سياسي تكرار كرده اند. در عين حال 56 و همچنين 52.3 درصد از دانشجويان نيز به ترتيب همين نظر اساتيد دانشگاه را تاييد كرده اند.

از سوي ديگر 81 درصد از اساتيد و 76.9 دانشجويان رفتار كشورهاي اروپايي و 75.2 درصد از اعضاي هيات علمي و 65 درصد دانشجويان هم رفتار آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران در مورد حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را « تبعيض آميز » و « ديكته شده از سوي آمريكا » ارزيابي كرده اند.

صرفا 9.2 درصد اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در پاسخ به رفتار مطلوب خود اگر مذاكرات به نتيجه نرسد و پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود ، موافقت خود را با تعطيلي مراكز غني سازي اعلام كرده اند. اين رقم در گروه داشجويان هم تنها 9.4 درصد است.

نتيجه ديگر اين نظر سنجي اين است كه 68.5 درصد از اساتيد دانشگاه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را "حيثيتي و اقتصادي "خوانده اند كه اين ميزان در بين دانشجويان 68.9 درصد بوده است.

در ادامه گزارش " مهر" آمده است: حدود 60 درصد از پرسش شوندگان عضو هيات علمي و 54 درصد از دانشجويان تاكيدشان بر اين نكته است كه مخالفت آمريكا و كشورهاي اروپايي با ادامه تحقيقات هسته اي ايران باعث افزايش همبستگي ملي در داخل خواهد شد و تنها 4.4 درصد از اساتيد اظهار داشته اند كه اين موضوع باعث مشكلات اقتصادي خواهد شد.

بر اساس آمار استخراج شده در اين نظرسنجي ، 55.6 درصد از اساتيد دانشگاه بر اين اعتقادند كه اتخاذ چنين روشي از جانب اروپا و آمريكا ، بحران انرژي را تشديد كرده و باعث افزايش قيمت نفت مي شود كه اين ديدگاه 56.9 درصد در ميان دانشجويان بوده است.

گفتني است ميانگين سني اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي شركت كننده در اين نظرسنجي 44.7 سال بوده و مدرك تحصيلي ايشان 64.1 درصد داراي دكتراي تخصصي ، 10.8 درصد دكتراي عمومي و 24.4 درصد مدرك كارشناسي ارشد داشته اند.

همچنين ميانگين سني پاسخگويان دانشجو در اين نظرسنجي 22.6 سال بوده ، 64.9 درصد از آنها داراي كارشناسي ، 24.6 درصد كارشناسي ارشد و 10.3 درصد مدرك دكترا داشته اند.نظرسنجي مربوط به دانشجويان 14 و 15 اسفند و نيز نظرسنجي اساتيد دانشگاه روزهاي 16 و17 اسفند ماه صورت گرفته است.