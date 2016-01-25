ارتقای دانش سلامت جامعه با نظام مدیریت ارتباط با مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عطایی پور گفت: معاونت مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای در راستای دستور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در نظر دارد در دو مقوله با اهمیت برنامه عملیاتی و راه اندازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بازدیدهایی را از ادارات کل استانی تحت عنوان بازدیدهای پایش استانی داشته باشد.

مدیرکل دفتر تدوین استانداردها و توسعه خدمات بیمه ای این سازمان اظهار داشت: در این راستا استان لرستان با توجه به ارائه تمایل برای راه اندازی مرکز تماس و پیاده سازی نظام CRM، اولین استانی بود که مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به جمعیت بیمه شدگان استان لرستان که قسمت اعظم آن را روستائیان و نیازمندان تشکیل می دهند این مرکز می تواند در راستای ارتقاء دانش سلامت به بیمه شدگان و افزایش سطح سواد سلامت جامعه نقش مثمر ثمری را داشته باشد.

سعید عطایی پور خاطرنشان کرد: مرکز تماس تلفنی نقطه شروع خوبی برای ارتباط با مشتریان و پاسخگویی به آنان است که می تواند هم راستا با استراتژی های سازمانی کمک شایان توجهی را در ارتقای دانش سلامت جامعه داشته باشد.