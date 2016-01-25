پلیس ایران افرادی را جذب می کند که آماده جانفشانی برای مردم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمد زارعی در دیدار با هیئت روسی در خصوص سازماندهی، نظارت، عملکرد و انضباط بخشی پلیس ایران گزارشی به پلیس روسیه ارائه داد و گفت: آنچه که در بحث نیروی انسانی برای پلیس ایران حائز اهمیت است جذب افرادی است که از نظر مبانی اعتقادی معتقد و آماده جانفشانی برای مردم باشند.

وی ادامه داد:با توجه به حساسیت موضوع گزینش، نیروهایی را استخدام می‌کنیم که دارای تعهد بالا هستند و در اجرای مأموریت‌ها با صحت عمل بسیار بالا اقدام می کنند. بنابراین نیروهای پلیس با نگاه اعتقادی به وظایف خود می‌نگرند.

معاون نیروی انسانی ناجا تأکید کرد: گذشته افراد و خانواده آنها برای ما حائز اهمیت است چرا که می خواهیم افرادی را به استخدام در آوریم که از نظر شخصیت خانوادگی و اجتماعی در سطح بالا باشند؛ ما با استخدام این افراد در واقع امنیت، ناموس و اموال مردم را به آنها می سپاریم .

سردار زارعی گفت: بعد از استخدام کار ما آغاز می شود؛ به موازات آموزش های پلیسی و مهارت افزایی، آموزش های ارتقای رفتار و کلاس هایی که بتواند آنها را در مقابل شرایط سخت آماده کند ارائه می دهیم.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح از جمله پلیس در کشور ایران تحت فرماندهی مستقیم رهبر معظم انقلاب هستند، ایشان رهبر روحانی و معنوی هستند و همواره نیروهای مسلح و پلیس به اینکه فرمانده آنها روحانی و در یک جایگاه عظیم معنوی است افتخار می کنند.

معاون نیروی انسانی ناجا تصریح کرد: در مرحله آموزش ما با تحت نظر قراردادن محصلان، به قابلیت آنها پی می‌بریم و براساس قابلیت فردی، آنها را برای مأموریت های مختلف پلیس سازماندهی می کنیم.

سردار زارعی بیان داشت: در خلل مأموریت ها سیستم های نظارتی بر صحت عملکرد مأموران داریم؛ اگر چه اساس در پلیس ایران برگرفته از اعتقادات ما است اما اصل خود کنترلی مهم می‌باشد.

وی استواری، ابراز لیاقت ، شایستگی در اجرای مأموریت، امانتداری و دلسوزی نسبت به مردم و آنچه که به عنوان وظیفه به آنها سپرده می‌شود را مسیر ارتقای نیروهای پلیس عنوان کرد.

سردار زارعی ادامه داد: در پلیس ایران به موضوع صحت عمل توجه ویژه‌ای می شود؛ تلاش می کنیم در جا هایی که پلیس بیشترین تماس را با شرایطی که ممکن است آن را آلوده کند و یا زمینه انحراف را به وجود بیاورد، با سازوکارهایی آسیب ها را به حداقل برسانیم.

معاون نیروی انسانی ناجا بیان داشت: به نیروی پلیس آموزش می‌دهیم که در معرض چه خطراتی هستند، مرتباً به آنها هشدار می‌دهیم که در دام افراد تبهکار و آنهایی که زمینه لغزش را فراهم می کنند، نیفتند.

وی با بیان اینکه برای ما مهم است که نگاه مردم به ما به عنوان پلیس امین و صالح باشد، بیان داشت: اگر نیروی پلیس نکات مورد نظر را رعایت نکند و به تذکرات توجه نکند قطعا برخورد ما هم جدی خواهد بود و حتی ممکن است به مرحله حذف فرد از پلیس بینجامد.

سردار زارعی با بیان اینکه گرایش به شغل پلیس در ایران بعد از پزشکی و خلبانی رتبه سوم را دارد در پاسخ به هیئت روسی در خصوص مدت زمان خدمت نیروی پلیس، گفت: مبانی ما در پلیس ایران جوان گرایی است، و از طرفی کار پلیس پراسترس و پرتنش است؛ ۳۰ سال خدمت زمان مناسبی است اما به این معنی نیست که ما نیروی زبده و در سطح راهبردی که عمدتا مدیران ارشد هستند را با ۳۰ سال خدمت رها کنیم. در این سطح ما ۴۰ سال خدمت را هم داریم و از آنها هم استفاده می کنیم اما به صورت خیلی محدود.

اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی در زمان تقاضای استخدام ، عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی، نداشتن سوء پیشینه کیفری ، عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن شرایط تحصیلی یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر و داشتن سلامت جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر از جمله موارد جذب و تأمین نیروی انسانی در پلیس ایران است که در قالب گزارشی به پلیس روسیه ارائه شد.

در ادامه این دیدار سرهنگ پلیس آنتون رامیکو گورکو استانسیلاویچ رئیس اداره سازماندهی بررسی و آنالیز عملیات اداره کل امنیت داخلی پلیس روسیه نیز گفت: با توجه به گزارش های ارائه شده ، متوجه شدیم که دارای نقاط اشتراک بسیاری با پلیس ایران هستیم و تنها در مواردی جزی با یکدیگر اختلاف داریم.

وی ادامه داد: امیدواریم که مذاکرات امروز پلی ایجاد کند که ملت ایران و روسیه را بیشتر به هم متصل کند